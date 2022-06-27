Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrasıda bir çok konuda açıklamalarda bulundu.Vatandaşların en çok beklediği konulardan biri olan kurban bayramı tatili hakkında beklenen açıklamayı yapan Erdoğan Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olduğunu açıkladı. Kurban Bayramı tatilini Bayram sonrası 15 Temmuz süreciyle birleştirdiklerini ve bayram tatilinin aragünler ile birlikte 9 gün olacağını aktardı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında bayram tatili ile 15 Temmuz arasında Çarşamba ve Perşembe günlerinin idari izin kapsamına alınacağını ve böylece bayram tatilini 9 olduğunu tüm vatandaşlar ile paylaştı.Böylece bayram tatili 9 Temmuz'da başlayacak ve 17 Temmuz'da sona erecek.Bu haber çok sayıda vatandaşı sevindirirken çok sayıda özel işletme çalışmaya devam edeceği için çok sayıda özel sektör çalışanı ise bayram tatilinden mahrum olacak.