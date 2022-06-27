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GÜNDEM
27 Haziran 2022 - 23:53

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan beklenen müjde!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamalarda beklenen zam müjdesini verdi. Erdoğan, Temmuz ayı memur maaşlarının, bayram öncesinde ayın 8'inde zamlı bir şekilde ödeneceğini söyledi.

GÜNDEM
27 Haziran 2022 - 23:53
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan beklenen müjde!


Kabine toplantısı sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu.Birçok konuya değinen Erdoğan merakla beklenen zam müjdesini verdi.Asgari ücretin yeniden değerlendrileceğinin belirten Cumhurbaşkanı müjdeyi ileriki günlerde vereceklerini söyledi. 


Memurları ilgilendiren  maaş konusuna açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı, Kurban Bayramı öncesinde 8 Temmuz'da tüm memurların zamlı bir şekilde maaşlarını alacağını söyledi.Memur zamlarının yanında yaşlı ve engelli maaşları da bayram öncesi  ödeneceğini ekledi.



9 GÜNLÜK TATİL
 Müjde sonrasında 15 Temmuz ile Kurban bayramı tatili arasında  13-14 Temmuz günlerinin idari izin kapsamına alınacağını ve bu şekilde bayram tatilinin 9 güne çıkacağını ekledi.
ASGARİ ÜCRET MÜJDESİ
Cumhrbaşkanı Erdoğan Asgari ücret konusuna değinerek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı işveren tarafıyla görüşme halinde bulunduklarını en kısa sürede müjdeli bir haberi paylaşacaklarının sinyalini verdi.
Enflasyon oranı kaç olursa olsun çalışanların ve emekliklilerin hayat pahaliği altında ezilmelerine izin vermeyeceklerini söyledi.


 

EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
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