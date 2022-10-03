Yüksek döviz kurları, enflasyon ve krediye ulaşımın zorluğu başta otomotiv sektörü olmak üzere birçok sektörde vatandaşları çok fazla etkiledi. Gelen son bilgilerde ise otomobiller ve cep telefonları başta olmak üzere birçok alanda yeniden vergi düzenlemesi yapılacağı belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu yönetmelik düzenlemesine ilişkin verdiği talimatından tüm çalışmaların yılbaşına kadar tamamlanması gerektiğini söylediği öne sürülürken vatandaşları etkileyen tasarruf tedbirlerinin yılbaşından önce veya hemen sonra açıklanacağı iddia edildi.
GÜNDEM
03 Ekim 2022 - 14:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok konuşulacak bir adım! 'O vergiler kaldırılacak' ifadeleri vatandaşta ÖTV'de indirim beklentisi oluşturdu!
Asgari ücret hesaplamaları yapılırken son dönemde dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın otomobil ve cep telefonları başta olmak üzere pek çok konuda yönetmeliği içeren kararnamede düzenleme yapılması yönünde talimat verdiği söylendi. Söz konusu ekonomik paketin yılbaşından önce veya hemen sonra açıklanması beklenirken vatandaşlar otomobil ve cep telefonu düzenlemesi hakkındaki detayları araştırmaya başladı.
GÜNDEM
03 Ekim 2022 - 14:29
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