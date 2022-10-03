Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok konuşulacak bir adım! 'O vergiler kaldırılacak' ifadeleri vatandaşta ÖTV'de indirim beklentisi oluşturdu!













SIFIR OTOMOBİLLER YÜZDE 80'LİK ÖTV DİLİMİNE GEÇTİ

VATANDAŞTA ÖTV'DE İNDİRİMİ BEKLENTİSİ

OTOMOBİLDEN CEP TELEFONUNA YENİ VERGİ DÜZENLEMESİ

Yüksek döviz kurları, enflasyon ve krediye ulaşımın zorluğu başta otomotiv sektörü olmak üzere birçok sektörde vatandaşları çok fazla etkiledi. Gelen son bilgilerde ise otomobiller ve cep telefonları başta olmak üzere birçok alanda yeniden vergi düzenlemesi yapılacağı belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu yönetmelik düzenlemesine ilişkin verdiği talimatından tüm çalışmaların yılbaşına kadar tamamlanması gerektiğini söylediği öne sürülürken vatandaşları etkileyen tasarruf tedbirlerinin yılbaşından önce veya hemen sonra açıklanacağı iddia edildi.Sektör, otomobil satışlarında önemli bir düşüşten endişe duysa da, ÖTV vergi bazlı düzenleme çağrıları var. Bu noktada piyasada satılan sıfır araçların neredeyse tamamının yüzde 80 ÖTV segmentine geçtiği gözlemlendi. Yüzde 80'in altına düşen birkaç araç, her markanın en ucuz modelinin en az donanımlı otomobiller olduğu anlaşılıyor.Ağustos ayında yürürlüğe giren 6 aylık 6.000 kilometrelik ikinci el araç limiti yatırım amaçlı alımları engelledi, ancak bu kez artan fiyatlar nedeniyle aylardır bayilerde araç bulamayan vatandaşlara kredi limitleri getirildi. BDDK'nın araç alımları konusunda yaptığı açıklamalar ve krediye ulaşımın zorluğu da araç satın almayı zorlaştıran diğer etkenler arasında yer alıyor. Bu nedenlerle tüketiciler ÖTV güncellemelerinin fiyatları aşağı çekmesini ve araçlarını daha erişilebilir hale getirmesini bekledi.Maliye Bakanlığı'nın kaynaklarına dayandırarak ortaya atılan bazı söylentilerde otomobilden cep telefonuna kadar çok sayıdaki kalemde başta ÖTV olmak üzere farklı vergi indirimlerinin yapılacağı ve hatta bazı vergilerin de kaldırılmasının değerlendirildiği belirtildi.