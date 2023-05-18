Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan depremzedelere destek: 'Yanlarında olmaya devam edeceğiz!'













Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Milletvekilliği seçimlerinin Cumhur İttifakı aferiyle sonuçlandığını ve cumhurbaşkanlığı seçiminde net bir fark olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: "14 Mayıs gecesi, sonucunu bildiğimiz halde televizyonda kendilerinin sahnelediği Biz Kazandık dramasını izledik.Sandığın rengi belli olunca yalanları ortaya çıkmış oldu. Buna rağmen ne kasten kandırdıkları seçmenlerinden ne de halktan özür dilemiyorlar. Aynı zihniyetteki vatandaşlarımızın şu anda oy kullanamamasına gelince; bırakın siyaseti, hümanist değerlerle bağdaşmayan saldırılara tanık oluyoruz. Bu çevre, deprem bölgelerine gönderdikleri yardım malzemelerini bloke etmekten, depremzedeleri otellerden atmaya kadar her türlü vicdansızlığı temsil ediyor. Kötü sosyal medya kampanyalarından bahsetmiyorum bile.. Sevdiklerini kalbi kırık bir şekilde kaybeden kurbanlarımızın yaşananlardan derin üzüntü duyduğunu biliyorum. Hangi partiye oy verirlerse versinler 85 milyon insan bu pervasızlığa üzülüyor. Bu şeytani çılgınlık karşısında kimse üzülmesin, hiçbir vatandaşımız umutsuz olmasın. Milletimizin ve insanlığın ortak değer taşıyan vicdanını baltalamamak asli görevimizdir. İnşallah milli devlet dayanışması içinde hep birlikte şifa buluruz. Depremzedeleri yalnız bırakmayacağız, onlara destek olmaya devam edeceğiz.”