Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan depremzedelere müjde! Bayramda anahtarlar teslim edilecek..







'BİZ BU MİLLETE HİZMETKAR OLMAYA GELDİK'











"MALATYA'DA YAKLAŞIK 132 BİN BİNA HASARLI"

Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin önünde düzenlenen bir törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bin 442 konut, 250 köy evi ve 47 dükkan için hazırlanan anahtar teslim töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya gibi şehirlerde meydana gelen depremler nedeniyle bu yılki Ramazan ayının hüzünlü bir Ramazan ayı olduğunu belirterek, Malatya halkının Ramazan ayını kutladı. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınları için de sabırlar dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Nerede olursak olalım, ne yapmamız gerekiyorsa, Kalbimiz ve aklımız her zaman orada, buradaki insanımızla. O depremi hiç unutmadık. Depremde kaybolan canları unutmuyoruz, depremin enkazı altında kalan hayalleri unutmuyoruz. Ölüleri geri getiremeyiz ama diğer kayıpları telafi etmeye kararlıyız. dedi.Erdoğan, yıkılan evleri daha güvenli ve modern olanlarla değiştireceklerini, iş yerlerini de daha ferah hale getireceklerini söyledi. Şehirleri en iyi şekilde restore edeceklerini vurgulayan Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti: "Çünkü biz bu vatanı aşkla seviyoruz. Malatya'yı kayısıyı sevdiğimiz gibi seviyoruz. Türkiye'yi seviyoruz çünkü bu vatana hizmet etmek en büyük şereftir. Biz bu ülkeye geldik. Aile efendi değil, uşak olmaya geldik. İtirafından vazgeçmeyen ve davasına sadık kalan Malatya yanımızda olduğu sürece Allah'ın izni ile önümüzde hiçbir engel duramaz. Allah'ın izniyle bağlılığının ve sevgisinin koruyucusu Malatya yanımızda olduğu sürece kimse bizim bileklerimizi bükemez. Göğsünde milenyum nişanı Malatya ile yürüyüşe çıktığımızda Türk asrı bir el uzağımızdaydı. Battal Gazi, Sadrettin Konevi ve Niyazi Mısri'nin şehri Malatya'dan ilham alarak medeniyetimizin bayrağını dalgalandırıyoruz." Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının devamında Malatya'nın zor, dar ve karanlık bir gün yaşamış, birliğinden, gücünden ve haysiyetinden taviz vermeyen, vatanını yüreğiyle, bilekleriyle, alın teriyle savunanların, plan yapanların şehri olduğunu söyleyerek atalarının mirasını yaşatmak en büyük onur olduğunu ifade etti. Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "'Sevgilin Malatya'ya dokunmalı' diyen gönül sultanlarının şehridir Malatya, kısacası erkek gibidir, kadın gibidir, delikanlı erkek gibidir. Şair ne diyor? Malatya'yı sev, gönül aşkı ona nasıl davranacak? Peki bu Malatya, Kandil'deki PKK'lılara mevzusunu iletenlere yardım edecek mi? Pensilvanya, Malatya'da FETÖ'cülere gülenlere bu yardım eder mi? Bu Malatya kumarbazlara yardım edip milletin ve devletin geleceğini mi ortaya koyacak? Allah'ın izniyle 14 Mayıs'taki oylamada yaptıracaksınız. Malatya'yı da hak ediyor."Milletlerin tarihlerinde acı ve tatlı olayların yaşandığını ancak hepsinin gelecekleri için önemli dönüm noktaları olduğunu belirten Erdoğan, "Asrın felaketi, 6 Şubat depremi, 14 Mayıs seçimi Türkiye için böyle anlam ifade ediyor. Yıkım ve can kaybına neden olan depremi yaşadık. Deprem bölgesinde 6 milyona yakın bağımsız bölüme baktık, 872.000'i ise imha edildi." diye konuştu. Depremin ardından arama kurtarma çalışmaları ile birlikte enkaz kaldırma, acil yardım ve geçici barınak ile kalıcı konutların inşası için hazırlıklara başladıklarını anlatan Erdoğan, "Daimi konutların yapılması için ilk kazıyı depremden 15 gün sonra yaptılar. Hedefimiz yılda 319 bin adedi teslim olmak üzere 650 bin yeni konut ve köy evleri yaparak şehirlerimizi normal yaşama döndürmek Öncelikle küçük sanayi bölgelerinde 6 bin işyeri yapıp esnaf ve sanatkarlarımızın hizmetine sunacağız. 300 köyde 70 bin konut, hak sahipleri için 25 bin konut yapmayı planladık. Malatya'da yeni evlerimizi zemin kat artı 3 veya 4 kat yapacağız.Üstten taşmayacak şekilde yapacağım.Yeni yapılacak evlerimizi de canlandıracağız. aynı anlayışla yerine dönüştürülmüştür." ifadesini kullandı. Tüm bu binaları Malatya'nın geleneksel mimarisine ve halkın yaşam alışkanlıklarına uygun olarak tasarladıklarını ifade eden Erdoğan, konuşmasını şu sözlerle devam ettirdi: "Alt yapı, okullar, hastaneler, marketler ve parklarla bölge genelindeki küçük kasabalarla Malatya çevresini adeta donatacağız. Akçadağ'da hep birlikte 'Allah'ım' "bismillah" diyoruz. Malatya, Pütürge, Yeşilyurt ve Battalgazi'deki önceki deprem nedeniyle hak sahibi olan 1692 doğumlu kardeşlerimizin konak ve köy evlerinin anahtarlarını bugün teslim edeceğiz. Bu konakların ve köy evlerinin hemşehrilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. 6 Şubat depremi için inşaatına başladığımız köydeki evlerin bir kısmını ramazan bayramında temin edeceğiz inşallah."