Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan depremzedelere müjde! Bayramda anahtarlar teslim edilecek..

Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin önünde düzenlenen bir törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bin 442 konut, 250 köy evi ve 47 dükkan için hazırlanan anahtar teslim töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya gibi şehirlerde meydana gelen depremler nedeniyle bu yılki Ramazan ayının hüzünlü bir Ramazan ayı olduğunu belirterek, Malatya halkının Ramazan ayını kutladı. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınları için de sabırlar dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Nerede olursak olalım, ne yapmamız gerekiyorsa, Kalbimiz ve aklımız her zaman orada, buradaki insanımızla. O depremi hiç unutmadık. Depremde kaybolan canları unutmuyoruz, depremin enkazı altında kalan hayalleri unutmuyoruz. Ölüleri geri getiremeyiz ama diğer kayıpları telafi etmeye kararlıyız. dedi.
'BİZ BU MİLLETE HİZMETKAR OLMAYA GELDİK'
Erdoğan, yıkılan evleri daha güvenli ve modern olanlarla değiştireceklerini, iş yerlerini de daha ferah hale getireceklerini söyledi. Şehirleri en iyi şekilde restore edeceklerini vurgulayan Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti: "Çünkü biz bu vatanı aşkla seviyoruz. Malatya'yı kayısıyı sevdiğimiz gibi seviyoruz. Türkiye'yi seviyoruz çünkü bu vatana hizmet etmek en büyük şereftir. Biz bu ülkeye geldik. Aile efendi değil, uşak olmaya geldik. İtirafından vazgeçmeyen ve davasına sadık kalan Malatya yanımızda olduğu sürece Allah'ın izni ile önümüzde hiçbir engel duramaz. Allah'ın izniyle bağlılığının ve sevgisinin koruyucusu Malatya yanımızda olduğu sürece kimse bizim bileklerimizi bükemez. Göğsünde milenyum nişanı Malatya ile yürüyüşe çıktığımızda Türk asrı bir el uzağımızdaydı. Battal Gazi, Sadrettin Konevi ve Niyazi Mısri'nin şehri Malatya'dan ilham alarak medeniyetimizin bayrağını dalgalandırıyoruz." Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının devamında Malatya'nın zor, dar ve karanlık bir gün yaşamış, birliğinden, gücünden ve haysiyetinden taviz vermeyen, vatanını yüreğiyle, bilekleriyle, alın teriyle savunanların, plan yapanların şehri olduğunu söyleyerek atalarının mirasını yaşatmak en büyük onur olduğunu ifade etti. Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "'Sevgilin Malatya'ya dokunmalı' diyen gönül sultanlarının şehridir Malatya, kısacası erkek gibidir, kadın gibidir, delikanlı erkek gibidir. Şair ne diyor? Malatya'yı sev, gönül aşkı ona nasıl davranacak? Peki bu Malatya, Kandil'deki PKK'lılara mevzusunu iletenlere yardım edecek mi? Pensilvanya, Malatya'da FETÖ'cülere gülenlere bu yardım eder mi? Bu Malatya kumarbazlara yardım edip milletin ve devletin geleceğini mi ortaya koyacak? Allah'ın izniyle 14 Mayıs'taki oylamada yaptıracaksınız. Malatya'yı da hak ediyor."