DÜNYA
19 Eylül 2022 - 19:59

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eğitimde fırsat eşitliği vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Vesayet Konseyi'nde düzenlenen Eğitimin Dönüştürülmesi Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, “Mesleki ve teknik eğitim alanındaki tecrübemizi diğer ülkelerle paylaşmak amacıyla uluslararası Mesleki ve Teknik Anadolu liselerini hayata geçirdik” dedi.

DÜNYA
19 Eylül 2022 - 19:59
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eğitimde fırsat eşitliği vurgusu


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD temasları çerçevesinde Birleşmiş Milletler (BM) Vesayet Konseyi'nde düzenlenen Eğitimin Dönüştürülmesi Zirvesi'ne katıldı. Erdoğan zirvede yaptığı konuşmada, milletleri ayakta tutan değişime öncülük eden ve dünyaya değer katmasını sağlayan temel unsurun eğitim olduğuna dikkat çekti. Türkiye'de anaokulundan üniversiteye kadar eğitim öğretimin tüm kademelerinin tamamen ücretsiz olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Son 20 yıldır eğitimin yaygınlaştırılması, eğitimde kalitenin yükseltilmesi ve fırsat eşitliğinin sağlanmasına yönelik tarihi nitelikte adımlar atıyoruz. Derslik sayılarımızın artırılmasından öğretmen atamalarına, ücretsiz ders kitaplarından ekonomik şartları kısıtlı ailelere dönük yardımlara kadar her alanda eğitim altyapımızı güçlendirmenin gayretindeyiz” dedi.
Türkiye'de eğitim kurumlarındaki imkanlara değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Eğitim kurumlarımızı, spor salonları, dijital kütüphaneler, laboratuvarlar, akıllı tahtalar ile donatarak modern imkanlara kavuşturduk” dedi.

“Okul öncesi eğitim seferberliğimiz sayesinde 5 yaş çocukların okullaşmasını yüzde 78'den yüzde 93'e çıkardık”



Türkiye'deki okullaşma oranları ve projeleri hakkında konuşan Erdoğan, “4 + 4 + 4 eğitim reformu ile birlikte zorunlu eğitimi 12 yıla çıkararak, ülkemiz genelinde okullaşma oranlarını yükselttik. ‘Haydi Kızlar Okula' projemizle kız çocuklarımızın eğitimini teşvik ederek, okullaşma oranını yüzde 90'ının üzerine çıkardık. Okul öncesi eğitim seferberliğimiz sayesinde 5 yaş çocukların okullaşmasını yüzde 78'den yüzde 93'e çıkardık. Önümüzdeki dönemde bunu yüzde yüze ulaştırmayı hedefliyoruz” dedi.

Tüm dünyayı etkileyen korona virüs salgını döneminde Türkiye'deki öğrencilere bir hayli elektronik içeriğin ulaşacağı dijital platformlar, ücretsiz materyal desteği ve yaz okulları gibi uygulamaların devreye alındığını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Öğrencilerimizin gelişim aşamalarında okuryazarlık, aritmetik ve beceri eksikliklerini gidermek için de çeşitli tedbirleri hayata geçiriyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kıymetli dostlar üzerinde titizlikle durduğumuz bir diğer konu da mesleki eğitimdir. Üreterek öğrenme yaklaşımı ile mesleki eğitim kurumlarımız ile sanayi bölgelerimiz arasında yakın işbirliği tesis ediyoruz. Mesleki ve teknik eğitim alanındaki tecrübemizi diğer ülkelerle paylaşmak amacıyla uluslararası Mesleki ve Teknik Anadolu liselerini hayata geçirdik” dedi.

“Türkiye Bursları'yla her yıl farklı seviyelerde binlerce öğrenciye ülkemizde ücretsiz eğitim imkanı sunuyoruz”

Türkiye Maarif Vakfı'nın Afrika, Asya ve Balkanlar başta olmak suretiyle 49 ülkede eğitim kurumları ile önemli bir boşluğu doldurduğuna en önemli Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansımız (TİKA) da özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere yönelik eğitim ve teknik eğitim desteği veriyor. Türkiye Bursları'yla her yıl farklı seviyelerde binlerce öğrenciye ülkemizde ücretsiz eğitim imkanı sunuyoruz” dedi.

“Ülkemizde misafir ettiğimiz 4 milyonu aşkın sığınmacının çocuklarını kendi evlatlarımızdan ayrı tutmuyor, her şekilde eğitimi veriyoruz”

Türkiye'deki 4 milyonu aşkın sığınmacının çocuklarının eğitimleri için lazım olan her şekilde çabanın gösterildiğine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ülkemizde misafir ettiğimiz 4 milyonu aşkın sığınmacının çocuklarını kendi evlatlarımızdan ayrı tutmuyor, her şekilde eğitimi veriyoruz. Uluslararası çabalarımızın dışında eğitim müfredatımızda günümüz ihtiyaçlarına göre güncelliyor ve yeniliyoruz. Çevre bilincini küçük yaşlardan itibaren aşılamak üzere K12 programına Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği dersini ekledik. İstikbalimizin teminatı olan evlatlarımızı vatana, millete ve tüm insanlığa faydalı bireyler olarak yetiştirmek için gerekeni yapmaya devam ediyoruz” dedi.

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