Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon jesti: 2.5 milyon kişinin hesaplarına bugün yatırılıyor

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca kişinin beklediği önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ kampanyasından ve sosyal destek ödemelerinden bahsederken sosyal yardım ödeme tarihini de duyurdu.
3.2 milyar lira hesaplara yatıyorTürkiye’de enflasyon rakamlarının artmasıyla kendisini gösteren hayat pahalılığına karşı çeşitli önlemler alındı. Bu önlemlerden biri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen Aile Destek Programı oldu. Bu destek programı ile 2.5 milyon vatandaşa nakit yardımı yapılıyor. Milyonlarca kişi sosyal destek ödemelerinin ne zaman hesaplarına yatacağını merak ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açıklama geldi.
Beştepe’de gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Dünyanın ve Türkiye’nin içinden geçtiği ekonomik sıkıntının sosyal desteklerin önemini artırdığını söyleyerek, bu durumdan en fazla etkilenin düşük gelirli vatandaşlar olduğunu vurguladı.
Hayat pahalılığına karşı son aylarda sosyal yardımların etkinliğini artıracak ve kapsamını genişletecek yeni adımlar attıklarını ifade eden Erdoğan, vatandaşların temel ihtiyaç maddelerine ulaşabilmesi için yardımlara devam ettiklerini ve destek miktarlarının sürekli güncellendiğini hatırlattı.