EKONOMİ
08 Kasım 2022 - 10:40

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon jesti: 2.5 milyon kişinin hesaplarına bugün yatırılıyor

Kabine Toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal destek ödemelerinin bugünden itibaren hesaplara yatırılacağını açıkladı.

EKONOMİ
08 Kasım 2022 - 10:40
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon jesti: 2.5 milyon kişinin hesaplarına bugün yatırılıyor


Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca kişinin beklediği önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ kampanyasından ve sosyal destek ödemelerinden bahsederken sosyal yardım ödeme tarihini de duyurdu.

3.2 milyar lira hesaplara yatıyor

Türkiye’de enflasyon rakamlarının artmasıyla kendisini gösteren hayat pahalılığına karşı çeşitli önlemler alındı. Bu önlemlerden biri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen Aile Destek Programı oldu. Bu destek programı ile 2.5 milyon vatandaşa nakit yardımı yapılıyor. Milyonlarca kişi sosyal destek ödemelerinin ne zaman hesaplarına yatacağını merak ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açıklama geldi.



Beştepe’de gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Dünyanın ve Türkiye’nin içinden geçtiği ekonomik sıkıntının sosyal desteklerin önemini artırdığını söyleyerek, bu durumdan en fazla etkilenin düşük gelirli vatandaşlar olduğunu vurguladı.

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Hayat pahalılığına karşı son aylarda sosyal yardımların etkinliğini artıracak ve kapsamını genişletecek yeni adımlar attıklarını ifade eden Erdoğan, vatandaşların temel ihtiyaç maddelerine ulaşabilmesi için yardımlara devam ettiklerini ve destek miktarlarının sürekli güncellendiğini hatırlattı.

2.5 milyon kişiye ödenecek

Dar gelirli vatandaşlara destek olmak amacıyla ortaya çıkan Aile Destek Paketi programı ile toplam 2.5 milyon vatandaşa 3,2 milyar lira aktarılacağını ifade eden Erdoğan, sosyal destek ödemelerinin 8 Kasım 2022 tarihinden itibaren hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Doğal gaz yardımının kış dönemi ilk grup ödemesinin de yine bu hafta içerisinde gerçekleştirileceğini belirtti. Ayrıca engelli ve yaşlı maaşlarının toplam 2,1 milyar lira tutarındaki kasım ayı ödemelerinin de geçtiğimiz günlerde hesaplara aktarıldığını hatırlattı.

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Bütçe 450 milyon liraya çıkarıldı

Vatandaşların kış ayları boyunca ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için binden fazla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına aktarılan ek periyodik payı iki katına çıkararak 450 milyon TL’ye ulaştırdıklarını ifade ederek, hiçbir vatandaşın aç, açıkta ve soğukta bırakılmayacağını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları doğrultusunda Aile Destek Programı kapsamında hak sahibi olan vatandaşların ödemeleri 8 Kasım Salı günü hesaplarına yatırılacak. Program ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara aylık 450 TL ila 600 TL olmak üzere toplamda 5400 – 7200 TL arasında ödeme yapılıyor. Aile destek ödeme miktarlarının yeni yılda daha da artması bekleniyor.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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