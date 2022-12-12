GÜNDEM
12 Aralık 2022 - 16:26

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı: Düşük faiz enflasyonu düşürecek!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomiye ilişkin yaptığı konuşmasında hayat pahalılığını adım adım çözdüklerini vurgulayarak düşük faizi politikalarının da enflasyonu düşüreceğine inandıklarını söyledi. Erdoğan, bu politikalarla dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmeyi hedeflediklerini de ifade etti.

GÜNDEM
12 Aralık 2022 - 16:26
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı: Düşük faiz enflasyonu düşürecek!


İstanbul’da Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen Türkiye İnovasyon Haftası İnovalig Şampiyonları Ödül Töreni’ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye ekonomisinde izlenen adımlar ve alınan tedbirlere ilişkin bilgiler de paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa ve ABCumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajıD başta olmak üzere tüm dünyada görülen hayat pahalılığı meselesininde adım adım çözüme gittiklerini aktarırken düşük faiz politikasıyla enflasyondaki olumlu etkileri çok kısa bir süre sonra hissedeceklerini söyledi.

TÜRKİYE EN İYİ İLK 10 EKONOMİSİ ARASINA GİRECEK


Bu politika ve atılan adımların kararlılığını Türkiye'yi dünyadaki en büyük 10 ekonomisi iyi ülkelerin arasında olana kadar devam ettireceklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihracatın her ay rekor sayılara ulaştığını belirti ve bu rakamlarla birlikte yıl sonu hedeflerinin 255 milyar dolar olduğunu ifade etti.



Devam eden ihale süreci ve aynı zamanda savunma projeleri için bütçeyi yaklaşık 5,5 milyar dolardan 75 milyar doların üzerine çıkardıklarından bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurt içi petrol üretimini de önümüzdeki yıl itibariyle günlük 100 bin varile çıkartmayı planladıklarını kaydetti.

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG ile Türk milletinin 60 yıllık hayalini daha gerçeğe dönüştürdüklerinden bahseden Erdoğan, farklı sektörlerdeki şirketlerin de iman var ise imkan da var diyerek önlerine çıkmış olan tüm engelleri yıka yıka hedeflerine doğru yürüdüklerini anlattı. 

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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