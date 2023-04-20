Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ev hanımlarına emeklilik müjdesi: '3'te 1'ini devlet olarak biz karşılayacağız!'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Denizli'den bulunan 29 Ekim Bulvarı'nda gerçekleştirdiği mitingde millete seslendi. Halkın Ramazan Bayramı'nı kutlayan Erdoğan, "Bugün sizler ile çifte bayram kutlamak için Denizli'de buluşuyoruz." dedi. Ocak ayında Denizli'ye yaptığı ziyareti hatırlatan Erdoğan, "Bu harika fotoğrafı görünce AK Parti'nin 14 Mayıs'ı sileceğine inanıyorum" diye konuştu. Denizli'yi ziyaretinden 10 gün sonra Kahramanmaraş'ta deprem olduğunu hatırlatan Erdoğan, bu nedenle uzun süredir tüm dikkat ve enerjilerini deprem yaralarını sarmaya adadıklarına dikkat çekti.
Denizli'de 29 Ekim Caddesi'nde düzenlenen mitingde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ev hanımlarımıza emeklilik hakkı veriyoruz” dedi. Emekli olmak isteyenlerin ödemesi gereken primlerin üçte birini devlet olarak karşılayacağız diyen Erdoğan, Aile Kalkanı programıyla ev hanımlarından çocuklara hatta gençlere tüm aile bireylerine destek olacaklarını vurguladı ve konuşmasında şunları kaydetti: "Birinci müjdemiz ev hanımlarına. Ev hanımlarına emeklilik hakkı getiriyoruz. Devlet olarak emekli olmak isteyen ev hanımlarına primin üçte birini harcayacağız. Yıpranma hakkı ile birlikte ev hanımlarımızın daha hızlı emekli olmalarını sağlayacağız. Eğitimden iş kurmaya ve aile kurmaya kadar her aşamada gençlere eşlik ediyoruz. Kimi zaman burs, kimi zaman faizsiz kredi şeklinde maddi yardımlarla gençlerimizi hayata hazırlamaya çalışıyoruz. Evlenmek isteyen gençlere 2 yıl ödemesiz 48 ay vadeye sahip 150 bin lira tutarında kredi vereceğiz. Bu sayede gençler maddi sıkıntı yaşamadan rahatlıkla yapabilecekleri koşullarda evlerini yapabilecekler. Tüm aile fertlerine üçüncü müjdemiz. Her aileden en az bir kişinin işe dahil olmasını sağlayacağız. Yani en az bir ferdinin çalışmadığı bir aile bırakmayacağız. Devlet gibi bu amaçla istihdam edilen kişiye primini, varsa maaşının bir kısmını bizler ödeyeceğiz."