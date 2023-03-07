Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş hamle! Oturduğu evi bu sözlerle yıktırdı!













6 Şubat gününde Türkiye'de meydana gelen deprem felaketinden kısa bir süre sonra alınan kentsel dönüşüm kararı kapsamında hasarlı, hafif hasarlı, orta hasarlı, sağlam ve sağlam olmayan yapıyla ilgili yeni soruşturma başlatıldı.Erdoğan binasını yıktırıyor! Kentsel dönüşüm burada başlıyor… Bu kararlar ve incelemeler kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından önemli bir karar alındığı öğrenildi. Erdoğan, İstanbul'un belediye başkanı ve başbakan olduğu dönemlerde uzun yıllardır kullandığı bir binayı yıkma kararı aldığını açıkladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye başkanı ve başbakan olduğu dönemde Üsküdar Burhaniye Mahallesi Gürgen Sokak'ta bir binada yaşıyordu. Erdoğan'ın şu anda Kısıklı'da kullandığı ev, 2009 yılında iskân edilmiş ve şehrin yeniden imarı kapsamında geçen yıl yıkılmıştı. Yıkılan evin yerine üç katlı yeni bir bina yapılıyor. Erdoğan geçtiğimiz günlerde düzenlediği bir konferansta örnek işleyiş ve kentsel dönüşüm liderliği açısından yürütülen yıkım çalışmasıyla ilgili şu ifadelere yer vermişti: “Benim oturduğum yer, Üsküdar Burhaniye. Yalvardım ama kabul ettiremedim. Şimdi o çerçevede dört dörtlük binalar yapıldı. Zemin artı üç, adeta caddeleri, ağaçlandırılması, yeşil peyzajıyla farklı bir görüntü ortaya koydu. Bu hafta Vahdettin Köşkü'ne giderken vatandaş önümüzü kesti, 'Ne olur başlayın' diye. Bak sonra vazgeçmeyin, arkadaşlarımıza talimatı verdik, 'tamam' dediler. İnşallah buraya da başlayacağız.”