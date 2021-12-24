EKONOMİ
24 Aralık 2021 - 16:31
Güncelleme: 24 Aralık 2021 - 16:37

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'hızlı fiyat indirin' çağrısı

Geçtiğimiz haftalarda 18 TL'yi geçen dolar, Erdoğan'ın ekonomik tedbirleri açıklamasından sonra 12 TL'nin altına düşmesiyle birlikte, Cumhurbaşkanı Erdoğan bu seferde 'hızlı fiyat indirin' çağrısı yaptı.

EKONOMİ
24 Aralık 2021 - 16:31
Güncelleme: 24 Aralık 2021 - 16:37
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'hızlı fiyat indirin' çağrısı
Geçtiğimiz haftalarda 18 TL'yi geçen dolar, Erdoğan'ın ekonomik tedbirleri açıklamasından sonra 12 TL'nin altına düşmesiyle birlikte, Cumhurbaşkanı Erdoğan bu seferde 'hızlı fiyat indirin' çağrısı yaptı.




Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomist ve akademisyenlerle gerçekleştireceği toplantı öncesi önemli açıklamalarda bulundu.




"Hızlı fiyat indirin"
Hızlı bir şekilde fiyat indirin açıklaması yapan Erdoğan ,"Kurdaki fiyatları bahane ederek, fahiş fiyat artışları yapanlar oldu. Tüm milletime sesleniyorum, aynı zaman tüm esnaflara sesleniyorum. Günde birkaç defa fiyat listesi düzenleyenlerin etiket değiştirenlerin millet adına takipçisi olacağımızı hatırlatmak istiyorum. Bu milleti kimsenin sömürmeye hakkı yoktur. İndirimi de özellikle yükselişteki hızdaki gibi bekliyoruz.

Finans kısmındaki dengeyi kısa sürede oturttuğumuzda önümüzdeki yaz aylarıyla birlikte ülkemizin bambaşka bir ekonomik iklime girdiğine şahitlik edeceğiz" ifadelerini kullandı.
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