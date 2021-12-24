SİYASET
24 Aralık 2021 - 23:45

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İYİ Partili Durmuş Yılmaz'a tehdit gibi yanıt!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dolar üzerimden manipülasyon yapan İYİ Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz’a çok set tepki gösterdi ve bu manipülasyonluğun cezasını çekeceğini söyledi.

SİYASET
24 Aralık 2021 - 23:45
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İYİ Partili Durmuş Yılmaz'a tehdit gibi yanıt!
Döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalara karşı alınan ekonomik önlemler sonrası döviz kurları hızlı bir şekilde düşüş göstermeye başlarken İYİ Parti Ankara Milletvekili ve aynı zamanda da eski Merkez Bankası Başkanlığı görevi yağan Durmuş Yılmaz, bu durumun bir alım fırsatı olduğunu ve piyasanın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu söylemleriyle birlikte piyasaya bir müdahale olduğunu savunmuştu.








Durmuş Yılmaz'ın bu açıklamalarına ise AK Parti cephesinden tepkiler yağarken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı bir canlı yayın programında gündeme dair değerlendirmelerde bulunurken Durmuş Yılmaz hakkında da sert ifadelere yer verdi. 


İYİ Partili Yılmaz hakkında Merkez Bankası'na zarar veren açıklamaları yapmasını yersiz olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmişte Merkez Bankası'nın başkanlığını yapana kişinin bu söylemlerle bir suç işlediğini söyledi. Şuan kendisinin milletvekili olmasından dolayı bu söylemlerinin askıda kaldığını fakat tazminat noktasında ve cezasını çekeceğini belirten Erdoğan, Durmuş'un bir bedel ödeyeceğini ifade etti.
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