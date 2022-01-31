Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine sonrası açıklamalar













Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sonrasında kameralar karşısına geçerek çok sayıda konuda açıklamalarda bulundu. Çok sayıda konuya değinen Erdoğan ekonomi üzerinde de durdu. Erdoğan açıklamalarında elektrik faturalarına değinerek, “Vatandaşlarımızın elektrik faturalarının iki kat, hatta üç kat arttığı yönündeki şikayetleri üzerine ilgili kurumlarımıza elektrik tarifelerinin yeniden düzenlenmesi talimatını verdik. Bu çerçevede en düşük tarifede günlük 5 kilovat olarak hesaplanan tüketim tutarını 7 kilovata, dolayısıyla aylık tüketimi de 150 kilovattan 210 kilovata çıkartıyoruz. Şubat ayında sarf edilecek elektriğin faturası vatandaşlarımız lehine yapılacak bu yeni düzenlemeye uygun şekilde gelecektir” dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasında vatandaşlara bazı müjdeler de vermeyi ihmal etmedi. Adalet Bakanlığı görevinde yaşanan değişimlere değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ'a tekrar hoş geldiniz diyorum. Ülkemize ve siyasete yaptığı nice hizmetler yanında 15 Temmuz gecesi Meclis'e bombalar yağarken darbecilere yiğitçe meydan okuyuşu ile hatırladığımız Bekir Bozdağ'a Adalet Bakanlığı görevinde başarılar diliyorum. Bakanlık görevinden affını isteyen Abdulhamit Gül kardeşimize bugüne kadar hakkı ve hakkaniyeti gözeterek gösterdiği samimi gayretler, sükunetle yürüttüğü hizmetler için teşekkür ediyorum. Kendisi ile inşallah farklı platformlarda, farklı vesilelerle çalışmaya birlikte yürümeye devam edeceğiz” diye konuştu.Açıklamalarında atamalara değinen Erdoğan, “Değişen şartlara ve ihtiyaçlara göre Kabinede revizyona gitmemiz gayet tabidir. Aksi yönde bir tutum hayatın olağan akışına aykırı olurdu. Her görev gibi Kabinedeki değişimler de bir bayrak yarışıdır. Bayrağı teslim alan arkadaşımız yeni bir heyecan ile yeni bir vizyon ile hedeflerimize doğru ilerlemeyi sürdürmektedir. Bu çerçevede yeni yönetim sisteminin ilk Kabinesini kurduğumuz 2018 Temmuz ayından bu yana kadar 6 bakanımız değişti, bir bakanlığımızın ikiyi ayrılması sebebiyle 7 arkadaşımız da Kabineye girdi. Bundan sonra da elbette gerektiğinde yeni değişiklikler yapabiliriz. Bizim için asıl olan ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırmak, gençlerimize 2053 vizyonlarını hayata geçirebilecekleri büyük ve güçlü Türkiye'yi emanet etmektir. Milletimizin bize ülkeyi yönetme sorumluluğu verdiği 2002 Kasım'ından bugüne kadar beraber çalıştığımız, hayata geçirdiğimiz eser ve hizmetlerde katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Hepimiz faniyiz, insanlar gelir geçer, önemli olan gök kubbede hoş bir seda bırakmaktır. Hangi görevde, hangi unvanda, hangi sorumluluk mevkiinde bulunursak bulunalım bunu başarabilmişsek ne mutlu bize. Bir de ülkenin gelişmesi, kalkınması, büyümesi için tuğla üstüne tuğla koymadıkları halde ekmeğini yedikleri, suyunu içtikleri, havasını soludukları vatanlarına layık olamayanlar da var. Bunları da milletimizin o engin ferasetine havale ediyoruz. İnşallah Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokarak, Yeşil Kalkınma Devrimi'ni gerçekleştirerek, ülkemizi bölgesinin ve dünyanın lider devleti yaparak bu kutlu mücadeleyi nihai hedefine ulaştıracağız. Ülkemizin iki asırlık demokrasi ve kalkınma mücadelesinin son 20 yılında bize bu imkanı veren, bu zaferleri yaşatan, insanlarımızın başının dik durmasını sağlayan Rabbime binlerce hamdolsun” şeklinde konuştu.Türkiye genelinde yaşanan kar yağışı, yapılan çalışmalar ve kar yağışı sebebiyle etkilenen vatandaşlarımıza değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye son yılların en bereketli ve elbette zahmetli kışını geçiriyor. Kuraklık tehdidi altında geçen birkaç yılın ardından son haftalarda yağan kar ile hamdolsun en azından bu yıl için rahat bir nefes aldık. Kar yağışının bastırdığı ilk günlerde şehirlerarası yollarda ve şehir içlerindeki ulaşımlarda çeşitli sıkıntılar yaşandı. Karayolları ekiplerimiz şehirlerarası yolları, belediyeler kendi sorumluluk alanlarındaki yolları açık tutmak için harekete geçti. Ancak bu mücadelenin yeteri kadar etkin yürütülemediği yerlerde vatandaşlarımızdan mağduriyet yaşayanlar da oldu. Her şeye rağmen genel olarak verimli bir kış mevsimi geçirdiğimizi söyleyebiliriz. Kar yağışı iye birlikte toprağın doymasını, barajların dolmasını olumlu bir gelişme olarak görüyoruz. İnşallah ülkemiz Şubat, Mart. Nisan aylarında da yeteri kadar yağış alır ve bereketli bir yılı hep birlikte yaşarız. Bu vesile ile 2022 yılında 25,8 milyar lira olarak tarımsal destekleme bütçesini 3,2 milyar liralık ilave ile 29 milyar liraya çıkardığımızın müjdesini çiftçilerimizle paylaşmak istiyorum. Özellikle hububat üreticilerimizin girdi desteklerini geçen yıla oranla yüzde 127 oranında artırdık” dedi.Kredi ,faizler ve fonlar ile konuşan Erdoğan Kredi Garanti Fonu kefaleti ile kullandırılacak üç yeni destek paketini açıklayarak “Bunlardan ilki olan işletme harcamalarında kartlı ödeme desteğini KOBİ ve KOBİ dışı tüm firmaların finansmana erişimini sağlamak için hazırladık. Yatırım destek paketi kalkınma planındaki öncelikli sektörlerden başlayarak katma değeri yüksek ürünlerin üretimine yönelik çalışan firmalarımızı kapsamaktadır. İhracat destek paketi ise döviz kazandırıcı faaliyet yürüten ve ihracat potansiyeli taşıyan KOBİ'lerimize hitap etmektedir. Bu üç paketle firmalarımıza 60 milyar liralık bir kefaret limiti açıyoruz. Amacımız tedarik zincirinde sürekliliği sağlayacak, yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazlayı destekleyecek bir ekonomik destek iklimi oluşturmaktır. Bu kapsamda alınacak kredilerin amacına uygun kullanılmasını temin etmek için bankalarımızın ve firmalarımızın gereken hassasiyeti göstereceğine inanıyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığımız fatura ve sözleşme belgelerinin takibi başta olmak üzere bu amacı sağlamaya yönelik gereken tedbirleri alacaktır. Yeni kredi paketimizin ülkemize, sektörlerimize, firmalarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.Engellilere yönelik yapılan çalışmalara değinen Erdoğan atamaların 8 şubatta yapılacağını belirterek toplamda 2 bin 920 engelli vatandaşımızın kamuya yerleşiminin sağlanacağını ekledi.Son yıllarda yaşanan sel, yangın ve deprem gibi tabi afetlerle mücadelede Türkiye'nin örnek bir ülke olduğunu ifade eden Erdoğan, hafta sonu gittiği Giresun ve Trabzon'da yaptığı açılışlar ve teslim törenlerinden bahsetti. Hava şartları ve programlarının el verdiği sürece hafta sonlarını şehirlerde vatandaşlarla kucaklaşarak geçirme kararında olduğunu belirten Erdoğan, “Biz asla biz ülkesinden bihaber, milletinden kopuk salon siyasetçilerinden olmadık, olmayacağız. İnşallah bu hafta sonu Cumartesi günü de Zonguldak'ta olacağız” dedi.Havaların ısınmasını beklemeden orman yangınları ile mücadeledeki alt yapıyı güçlendirecek adımları attıklarını söyleyen Erdoğan, “Bu çerçevede yerli ve milli insansız hava aracı sayımızı 8'e, yangın söndürme uçaklarımızın sayısını 20'ye, helikopter sayımızı 55'e çıkartıyoruz. Hava araçlarımızın her seferdeki su atma kapasitesini geçtiğimiz yıl 85 tondan 184 tona çıkartmıştık. Filomuza ekleyeceğimiz yeni hava araçları ile bu kapasiteyi 278 tona yükseltiyoruz. Yapay zeka uygulamalarını daha etkin şekilde kullanarak yangın riski ve seyrini yakından takip edecek bir sistemi de kuruyoruz. Eğitim verdiğimiz 100 bin vatandaşımızla orman yangınlarına müdahalede önemli bir gönüllü gücü oluşturuyoruz” ifadelerini kullandı.