Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine sonrası kritik mesajlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından bilgi verdi.Yunanistan'ın son zamanda Türkiye'ye yönelik tacizleriyle ilgili konuşan Erdoğan, "Son dönemde ülkemize yönelik tacizlerini ve terbiyesizliklerini artıran Yunanistan konusu ile ilgili şu hatırlatmayı yapmak istiyorum. Bizim muhatabımız değildir. Yunanistan ne siyasi, ne ekonomik ne askeri bakımdan dengimiz olmadığı için muhatabımız da değildir. Önümüzdeki hafta Özbekistan'da Şhangay Beşlisi'nin toplantısına iştirak ederek ülkemizin haklarını Orta ve Doğu Asya'da geliştirmenin yollarını arayacağız. Bir sonraki hafta da BM Genel Kurulu'na katılarak hem dünya ve bölge gündemine dair görüşlerimizi dile getirecek ve birden fazla toplantı yapacağız. Gece gündüz demeden böyle yoğun programlar koşturmamız sebebi bu tarihi fırsatı Türkiye olarak kullanabilmektir. Türkiye güçlü olmak, gücü sürekli artırmak mecburiyetindedir. Aksi takdirde ülkemizi felaketlere sürüklemek isteyenlere fırsat vermiş oluruz. Kendini bu ülkenin ferdi olarak gören her kesimden bu anlayışla hareket etmesini bekliyoruz" dedi.Erdoğan, geçen hafta açıklanan büyüme rakamlarının Türk ekonomisinin yükselişine devam ettiğini gösterdiğini kaydetti. Erdoğan, "Bu tablo yatırım istihdam, cari fazla ile büyüme esasına dayanan Türkiye ekonomi programına uygun şekilde yolumuza devam ettiğimizin göstergesidir" dedi.Türkiye'nin salgın sürecinde çalışmalarını devam ettirdiğini söyleyen Erdoğan, "Her ne denli birileri bizi bu politikamızdan eleştirmiş olsa da geldiğimiz noktada ne denli doğru karar verdiğimizi onlar dahi inkar edemedi. Gelişmiş ülkelerin programımızı uygulamaya başlamaları da programımızın isabetini teyit eden başka bir gelişmedir. Bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,5 olan büyüme oranımız ikinci çeyrekte yüzde 7,6 olarak gerçekleşmiştir. İkinci çeyrekteki büyüme oranımızla hem OECD eş zamanlı G20 içinde en yüksek büyüme kaydeden ikinci ülke konumundayız. Üstelik bu büyümeyi iç talep yanında dış talepteki güçlü artış da desteklemiştir. Dengeli büyümemizin içindeki makine teçhizat yatırımı harcamalarının ortalamanın neredeyse 2 katı seviyesinde bir yere sahip olması, gelecekte daha başarılı seviyelere ulaşma umudumuzu güçlendiriyor. Bu büyüme oranlarına, ülkemize yönelik son derece saldırıya rağmen ulaştığımızı da unutmamalıyız" diye açıklama yaptı. Kış mevsiminin yaklaşmasıyla Avrupa merkezli olarak başlayan enerji krizinin derinleşme kaygısının Türkiye'nin üretim ve ihracat potansiyelini daha da önemli hale getirdiğine öne çıkan Erdoğan, "Artık 251 milyar dolarlık bir ihracat seviyesine ulaşan ekonomimizin küresel mal ticaretinden aldığı pay da yüzde 1'in üzerine çıkmıştır. Turizmde de hedeflerin üzerinde bir gerçekleşmeye gidiyoruz. Sadece güneyde değil, ülkemizin her yerinde boş yer bulmanın neredeyse imkansız olduğu bir sezon geçiriyoruz. İthalatımızdaki artışın ve dolayısıyla cari denge hedefimizdeki bozulmanın sebebi ise enerji ve emtia fiyatındaki ön görülemez yükselişlerdir. Nitekim, yılın ilk 6 ayındaki cari işlemler dengemiz enerji hariç bakıldığında 8,1 milyar dolar fazla vermektedir. Buna rağmen enerji dahil cari fazla verme çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Güvenlik krizleri başta olmak üzere, küresel dengeleri bozan gelişmelerin normalleşmeye başlamasıyla bu sorunu da aşacağımıza inanıyorum. Yine bu çerçevede ülkemizin enerji ihtiyacının yerli, milli ve sürdürülebilir kaynaklardan teminine yönelik birden fazla projeyi hayata geçiriyoruz. Yeni programımızı istihdam merkezli oluşturduğumuzu her fırsatta söylüyoruz. Son 2 yılda istihdamda net 5 milyon kişilik artışla toplam istihdamın, tarihimizin en yüksek rakamı olan 31 milyon sınırına dayanmış olması bu anlamdaki hedeflerimize de ulaştığımızın ispatıdır. Merkez Bankası rezervlerinden milli gelir hesaplarına kadar her alanda benzer olumlu gelişmeleri görmek mümkündür. Vatandaşlarımıza yaptığımız kendi paramıza sahip çıkma çağrımız hamdolsun oldukça önemli bir karşılık bulmuştur. Kur korumalı mevduat hesaplarına geçişe gösterilen ilgi sayesinde bir ara 239 milyar dolar seviyesine kadar ulaşan vatandaşımızın yabancı para hesap tutarları geçen ay sonu 212 milyar dolara kadar gerilemiştir" değerlendirmesinde bulundu.Borsanın sürekli rekor kırmasını da sermaye piyasalarındaki güvenin ifadesi olarak vurgusunu yapan Erdoğan, enflasyonun halen ciddi bir sorun olmayı sürdürdüğünü söyledi.Dünyanın her ülkesinin kendi ekonomik gerçekliğine göre son 40-50 yılda eşi benzeri görülmemiş enflasyon tehditleriyle çaba harcadığını önemini vurgulayan Erdoğan, "Özellikle gelişmiş ülkeler henüz bu soruna çözüm bulabilmiş değiller. Yılbaşından sonra ülkemizdeki enflasyonun hızlı bir şekilde inişine şahitlik edeceğiz. Önce 40'lı ardından 30'lu sezon sonuna doğru 20'li rakamlardaki enflasyonla ülkemizi bu tehdidin gölgesinden de çıkarmayı planlıyoruz. Bu süreçte refah kaybı yaşayan dar ve orta gelir grubu vatandaşlarımıza yönelik destekleyici çalışmaları artırarak devam edeceğiz. Asgari ücretten emekli ve memur maaşlarını yükseltmeye, sosyal yardım programlarını yeni bir anlayışla ele alarak hakkaniyet ilkesine dayalı olarak tabanını genişletmeye kadar bir hayli tedbiri adım adım hayata geçireceğiz. Resmi Gazete'de yayımlanan Orta Vadeli Program, bu mücadelenin yol haritasıdır" ifadelerini kullandı. "Türkiye'nin son 20 yılda gerçekleştirdiği kalkınma devriminin en iftihar verici sonuçlarından bir tanesi de sağlıkta yaşanmıştır" diyen Erdoğan, "Vatandaşlarımızın hemen tamamını kapsayan genel sağlık sigortası (GSS) sistemimizin dünyada benzeri yoktur. Ülkemizin en ücra köşelerine kadar yayılan tam teşekküllü hastanelerimiz ve herkesin erişimine açık teşhis, tedavi ve ilaç temini mekanizmalarımızla vatandaşlarımıza en yaygın ve kaliteli sağlık hizmetini sunuyoruz" dedi.Beyaz Reform'un meyvelerini verdiğini söyleyen Erdoğan, 6 bin doktorun kamuya dönmek için müracaatının alındığını belirtti. Erdoğan, "Son dönemde sağlık çalışanlarımızın özellikle de doktorlarımızın özlük haklarıyla ilgili tartışmalar, sağlıktaki bu güzel tabloyu gölgelemeye başlamıştı bunun üzerine 14 Mart Tıp Bayramı'nda sağlık çalışanlarımıza tüm sorunlarını çözme sözü verdik. Sağlık çalışanlarımızın sabit ek ödemelerini merkezi yönetim bütçesine alarak bu konudaki memnuniyetsizliği ortadan kaldırdık. Hizmet veren her sağlık çalışanı ek ödeme alma imkanına kavuşmuştur. Aile hekimlerimizin özlük haklarında da benzer bir düzenlemeye gittik. Emeklerine de yansıyacak şekilde özlük haklarında yaptığımız iyileştirmelerin sağlık çalışanlarımız tarafından memnuniyetle karşılandığını görmekten mutluluk duyuyoruz. Şimdi aynı düzenlemeyi üniversite hastanelerimizde görevli olan sağlık çalışanlarımıza da teşmil ediyoruz. Böylece Sağlık Bakanlığı ile üniversite hastanelerinde çalışanlar arasında patlak veren farkı kapatmış oluyoruz. Beyaz Reform'un meyvelerini, 6 bin hekimimizin kamuya dönmek için müracaatıyla almaya başladık" ifadelerine yer verdi.İcra takibine düşmüş borcu bulunan vatandaşlarla ilgili bir müjdeyi paylaşan Erdoğan, "Bugün kamuoyuyla paylaşmak istediğimiz başka bir müjdemiz de icra takibine düşmüş dosyası bulunan vatandaşlarımızla ilgilidir. Bilindiği gibi hükümet olarak, bir yandan ülkemizin ihtiyaç sahibi altyapı ve üstyapı yatırımlarını yaparken diğer taraftan refahı artırmak ve bu refahı adil dağıtmak için çalışıyoruz. İşçilerimizin, emeklilerimizin, memurlarımızın ücretlerinde önemli iyileştirmeler yaptık. Çiftçilerimizi memnun eden adımlar attık. Bugün aldığımız yeni bir kararla da vatandaşlarımızın bir kısmının icra takibine uğramasına neden olan 2 bin lira ve altındaki borçlarını tasfiye ediyoruz. Buna göre 15 Ağustos 2022 tarihinden önce icra takibi başlatılmış olan 2 bin lira ve altındaki alacakların gider gösterilerek vergiden düşürülebilmesini ve böylece tasfiyesini sağlıyoruz. İcra takibine konu yaklaşık 10 milyon dosya ve yaklaşık 5 buçuk milyon vatandaşımız icra takibinden kurtulmuş olacaktır" şeklinde konuştu. İhtiyaç sahibi ailelerin eğitim masraflarıyla ilgili bir müjdeyi de paylaşan Erdoğan, "Önümüzdeki hafta başlayacak 2022-2023 eğitim öğretim yılı konusu ile ilgili hazırlıklarını yürüten ailelerimize sosyal yardımlaşama dayanışma vakıflarımıza ilave kaynak aktarımı yaptık. İhtiyaç sahibi ailelerimizin ilçelerindeki vakıflara başvurmaları gerekiyor. Geçtiğimiz kış başlattığımız Doğalgaz Tüketim Desteği Programı'nı bu yıl da sürdüreceğiz. Bu destekten yararlanmak isteyen tüm vatandaşlarımız elektronik devlet üzerinden başvurularını yapabilirler. Kronik hastaların ve yaşam destek ünitesine bağlı hastaların bulunduğu hanelere doğalgaz desteği yüzde beş fazlasıyla yapılacaktır" dedi.