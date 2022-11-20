Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar hazırlığı: 2022 Dünya Kupası'nı yerinde izlemek için yola çıkıyor!













TÜRKİYE'DEN KATAR'A GÜVENLİK DESTEĞİ

Cumhurbaşkanlığı iletişim dairesinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Doha'yı ziyaret edeceği bildirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamed Al-Thani'nin davetlisi olarak 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılış törenine katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nda kendisi için özel olarak ayrılan yerde yerini alacak. Türkiye ile Katar arasında imzalanan anlaşmaya göre Türk polisi de Dünya Kupası güvenliğine katılacak.Dünya Kupası'nın oynanacağı saatlerde stadyum, çevresi ve otellerdeki güvenlik operasyonlarına yaklaşık 3 bin Türk güvenlik gücü yardımcı olacak. Katar'da faaliyet gösteren ekipte spor güvenliği konusunda deneyimli güvenlik personeli, bomba uzmanları, bomba arama köpekleri ve çevik kuvvet polis köpekleri de olacak. Mehmetçik aynı zamanda kurumsal güvenliğe de katkı sağlayacak. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) Savunma, Patlayıcı Keşif ve İmha (PMKİ), Bomba Arama ve Anti-Drone Ekiplerinden oluşan Unsurları, TCG Burgaza'daki 2022 FIFA Dünya Kupası Kalkanı Harekatı'na katılacak. Dünya Kupası'nın 20 Kasım'daki açılış törenine de katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok sayıda devlet ve hükümet başkanı eşlik edecek. Katar Şeyhi Tamim Bin Hamad Al-Thani, açılış programında devlet ve hükümet başkanları için bir resepsiyona ev sahipliği yapacak. Erdoğan, Katar-Ekvador maçını izledikten sonra akşam Türkiye'ye dönmeyi planlıyor.