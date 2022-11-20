Cumhurbaşkanlığı iletişim dairesinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Doha'yı ziyaret edeceği bildirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamed Al-Thani'nin davetlisi olarak 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılış törenine katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nda kendisi için özel olarak ayrılan yerde yerini alacak. Türkiye ile Katar arasında imzalanan anlaşmaya göre Türk polisi de Dünya Kupası güvenliğine katılacak.
GÜNDEM
20 Kasım 2022 - 12:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar hazırlığı: 2022 Dünya Kupası'nı yerinde izlemek için yola çıkıyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonlarca taraftarın merakla beklediği 2022 Dünya Kupası'nın açılışına katılmak için bugün Katar'a gidecek. Aynı törene Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi de katılım gösterecek.
GÜNDEM
20 Kasım 2022 - 12:07
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