Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik imza: 12 üniversiteye rektör atadı!







12 ÜNİVERSİTEYE ATAMASI YAPILAN REKTÖRLER







Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan atama kararı yayınlanır yayınlanmaz yürürlüğe alındı. Erdoğan, imzaladığı atama kararı kapsamında 12 üniversite, Türkiye'deki Japon Üniversiteleri Bilim ve Teknoloji Konseyi başkan ve üyelerini atadı. Söz konusu atamanın 13 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7. maddeleri ile 2547 sayılı Kanun'un 3. maddesi uyarınca yapıldığı kaydedildi.Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanan karar gereği 12 üniversiteye atamaları yapılan rektörler şöyle: