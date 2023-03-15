GÜNDEM
15 Mart 2023 - 11:42

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik imza: 12 üniversiteye rektör atadı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile birlikte Resmi Gazete'de yayımlanan karar gereği 12 üniversite için rektör atamaları gerçekleştirildi.

GÜNDEM
15 Mart 2023 - 11:42
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik imza: 12 üniversiteye rektör atadı!


Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan atama kararı yayınlanır yayınlanmaz yürürlüğe alındı. Erdoğan, imzaladığı atama kararı kapsamında 12 üniversite, Türkiye'deki Japon Üniversiteleri Bilim ve Teknoloji Konseyi başkan ve üyelerini atadı.

Söz konusu atamanın 13 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7. maddeleri ile 2547 sayılı Kanun'un 3. maddesi uyarınca yapıldığı kaydedildi.

12 ÜNİVERSİTEYE ATAMASI YAPILAN REKTÖRLER



Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanan karar gereği 12 üniversiteye atamaları yapılan rektörler şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik imza! 12 üniversiteye rektör atadı

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ