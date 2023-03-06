Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Meral Akşener çıkışı! 'Bizim planımız...' diyerek açıkladı













Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meral Akşener'in Altılı Masa'dan ayrılması üzerine, "Onlar ne yaparlarsa yapsınlar biz planımız üzerinden, yol haritamız üzerinden çalışmalara devam ediyoruz" açıklamalarında bulundu.İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmasına karşı gelerek Altılı Masa'dan ayrılmıştı. Ardından gerçekleştirdiği basın toplantısında Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na çağrıda bulunarak aday olmalarını istemiş fakat Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olması konusunda destekte bulunduklarını dile getirmişti. Bu konu hakkında açıklama yapan AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dedik ki bu konuyla ilgili ikinci bir gelişmeye kadar biz konuşmayalım. Bunlar eteklerindeki taşları döksünler, eteklerindeki taşları döktükten sonra bir değerlendirmeyi biz Cumhur İttifakı olarak aramızda yaparız. AK Parti olarak da bizler MYK'da, MKYK'da gerekli değerlendirmeleri yaparız ve değerlendirmelerden sonra kararımızı veririz. Yani biz şimdi dökülen taşları toplamak gibi bir derdimiz yok. Çünkü biz bunun böyle olacağını, bundan aylarca önce zaten söylemiştik, hatırlayın. İranlıların o meşhur, 'Oturdular, konuştular ve dağıldılar.' demiştik. Öyle oldu mu şu anda? Oldu. AK Parti olarak, Cumhur İttifakı olarak onlar ne der, ne yapar, nasıl adım atar böyle bir durumumuz yok. Zaten Cumhur İttifakı olarak hedefimizi belirledik. Yolumuzu belirledik ve şu anda bütün çalışmalarımızı bunun üzerine yapıyoruz. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar biz planımız üzerinden, yol haritamız üzerinden çalışmalara devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.