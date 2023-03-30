Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MİT Başkanı Hakan Fidan'a siyaset blokesi!













"ERDOĞAN TARAFINDAN BLOKE EDİLEBİLİR"

Ahmet Davutoğlu başbakan iken MİT başkanlığından istifa ederek AKP'li milletvekili olan Hakan Fidan'ın siyasete girmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararı ile birlikte yasaklandı. 14 Mayıs seçimleri öncesi milletvekili listesi hazırlanırken, MİT Başkanı olarak görev yapan Hakan Fidan'ın yeniden siyasete gireceğine dair bazı kulisler yapılıyor. TurkTime köşe yazarı Talat Atilla, bugün yayınladığı "Mit Müsteşarı yerinde kalabilir" başlığını kullandığı yazısında Hakan Fidan'ın aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bizzat kararı ile siyasetten bloke edildiğini iddia etti.Gazeteci Talat Atilla'nın köşe yazısında kalem aldığı ilgili bölüm şöyle: "MİT Müsteşarı Hakan Fidani ikinci siyasi girişiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından engellenebilir. Erdoğan'ın izni olmadan ilk kez izin almamasından dolayı geri dönmek zorunda olan Fidan'ın söz konusu Cumhurbaşkanı Yardımcısı ya da Bakan olma talebi Ankara'da bu seçimlerde sık sık dile getiriliyor. Kulis arkasında ise Tayyip Bey'in bu kez Hakan Fidan'ın isteğini kabul ettiği ancak Fidan'ın yerini alacak hiçbir isme tam anlamıyla güvenilemeyeceği için Hakan Fidan'ı görevinde tutma ihtimalinin arttığı konuşuluyor. En azından bugünden itibaren!"