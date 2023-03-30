Ahmet Davutoğlu başbakan iken MİT başkanlığından istifa ederek AKP'li milletvekili olan Hakan Fidan'ın siyasete girmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararı ile birlikte yasaklandı. 14 Mayıs seçimleri öncesi milletvekili listesi hazırlanırken, MİT Başkanı olarak görev yapan Hakan Fidan'ın yeniden siyasete gireceğine dair bazı kulisler yapılıyor. TurkTime köşe yazarı Talat Atilla, bugün yayınladığı "Mit Müsteşarı yerinde kalabilir" başlığını kullandığı yazısında Hakan Fidan'ın aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bizzat kararı ile siyasetten bloke edildiğini iddia etti.
SİYASET
30 Mart 2023 - 13:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MİT Başkanı Hakan Fidan'a siyaset blokesi!
MİT Başkanı Hakan Fidan, siyasete girmek istedi ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ona engel olabileceği iddia edildi.
SİYASET
30 Mart 2023 - 13:02