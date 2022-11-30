GÜNDEM
30 Kasım 2022 - 13:27

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete sert yorum: 'Anayasa teklifleri ucube!'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, altılı masanın hazırladığı anayasa teklifi üzerine yaptığı konuşmasında sert yorumlarda bulundu. Erdoğan, altılı masanın eski Türkiye ipiyle sadece ucube bir teklif çıkardıklarını söyledi. "Türkiye'nin geleceğini biz inşa edeceğiz" diyen Erdoğan, örgütlere seslenerek, "Gelip ağırladığımız insanlarda bir kırgınlık, bir kırgınlık varsa onu düzeltmemiz gerekir" diye konuştu.

GÜNDEM
30 Kasım 2022 - 13:27
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete sert yorum: 'Anayasa teklifleri ucube!'


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında açılış konuşmaları yaptı. Altılı masanınhazırladığı ve kamuoyıuna sunduğu Anayasa değişikliği ile ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Oturup konuştular. Onlardan bir şey çıkmaz, onlara aldanma. Bu şekilsiz ve omurgasız bir proje ve arkasında kimin olduğunu hala bilmiyoruz. Ülkenin sorununu çözecek, milli çareyi bulabilecek herhangi bir teklife veya tedbire rastlamadık." dedi.

ALTILI MASANIN ANAYASA TEKLİFİNE SERT YANIT

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

"Ne yaparsak yapalım bireysel olarak 85 milyon kişiye ulaşıp onların desteğini ve kalbini kazanmamız gerekiyor." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında "Bunu kendimiz için değil, geleceğimizin mimarları olan çocuklarımızın geleceği için yapmalıyız. Seçime kadar taşra teşkilatlarımızın öncelikli görevi dimdik ayakta durarak tarihi sorumluluğumuzu yerine getirmektir. Türkiye'nin yeni yönetim sistemiyle birlikte, her şeyden önce söylüyorum, onların parlamenter demokrasiyi güçlendirme saçmalıklarına aldanmayın, bir şey olmaz." ifadelerini kullandı.



İranlıların bir atasözünü hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Otururlar, konuşurlar, dağılırlar. Bu onların durumu. İşin ruhuna uygun olarak, Türkiye siyasi müttefik olarak ortaya çıktı. Halk Birliği, ortak birlik gayesi ile milletin huzurunda durmaktadır. Diğer koalisyon amorf bir yapı, Tablo 6 ile kamuoyuna duyurulsa da ne amaçla kurulduğu bilinmiyor. AKP kurulana kadar Türkiye'de görmediğimiz bir şey. 8 aylık hükümetler gördük, bir yıllık hükümetler gördük. Bu kadar kısa sürede yaratıldılar ve sonra dağıldılar. Halkım bunu biliyor. Bu ülke bu ittifaklardan fayda görmedi. Öyleyse unutma, bir mümin artık yanmaz. Artık ısırılmak istemiyoruz. AKP hükümetleri ile 20 yıldır istikrar, güven ve güçlü bir devlet var. Bugüne kadar ne CHP'den ne de bağlılarından bir ülkenin sorununa çare olacak bir söz, bir teklif görmedik."

Türkiye'den gelen eski bir halatla onları kuyudan çekerek terör örgütünün kontrolündeki partiye destek olmak için ucube bir teklifte bulunduklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tekrar bakıyorum, altı kişi masanın etrafında, masanın altında hiçbir şey yok. Onlara ne verirsek, mutlu olacaklar, tatmin olacaklar, bunun için çalıştılar. Yukarıdan aşağıya baktığınızda bunu göreceksiniz. Bunlardan biri de kapalı şehirler. Diğerinin sorunu ise Hazine yardımının zayıf olması. Milletim yutmayacak, milletim bu ülkenin, bu devletin başına gelenleri görecektir. Türkiye şu anki ekonomik çalkantıdaysa, üçüncü çeyrekte 3,9'u yakalayarak G20'de ilk 5'e giriyorsa bu bir şeyi gösteriyor, Türkiye giderek güçleniyor." şeklinde konuştu.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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