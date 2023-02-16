















DERPEMZEDELER İÇİN YARDIM ÖDEMELERİ AÇIKLANDI!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan o depremzedeler için destek açıklaması! Depremzede yakınlarına 100 bin TL nakdi yardım başlıyor... Şartlar açıklandı. Kahramanmaraş Pazarcık merkez üssünde meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık depremlerin ardından tüm ülkede yardım seferberliği başladı.7'den 70'e herkesin elini taşın altına koyduğu yardımlarda milyonlarca para toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan depremzedeler için verilecek yardım paraları ile ilgili detayları ve ödenekleri paylaştı. İşte depremzedeler için verilecek yardım ödemeleri ve miktarları haberimizde...Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan deprem felaketi nedeniyle Türkiye zor günler geçiriyor. Kahramanmaraş Pazarcık merkez üssünde meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık depremlerin ardından tüm Türkiye felaketi yaşıyor. Türkiye'nin tek yürek olduğu yardım kampanyalarında milyarlarca yardım paraları toplandı. Bağışların ardı arkası kesilmedi. Hem AHBAP Yardımlaşma Derneği'ne ve AFAD'a yapılan yardımların sonunda bütün depremzedelerin yüzü güldürülmeye çalışılacak. Tüm yaraların sarılmaya çalışıldığı yardım kampanyasında ve devletin yapacağı yardımlarda miktarlar yavaş yavaş belli olmaya başladı. İşte diğer ayrıntılar....Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından depremzedeler için ilk etapta 10 bin TL verileceği duyurulmuştu. Daha sonra bu rakamı 15 bin TL'ye yükselten Erdoğan, depremzedeler için yeni bir ödemenin de haberini verdi. Nakit para ödemesi olarak yapılacak yardımda ayrıca kira desteği de verilecek. 2 bin ve 5 bin TL arasında değişen kira desteklerinin yanında ihtiyacı olan vatandaşlara 100 bin TL nakdi para desteği de verilecek. 100 bin TL'lik nakit yardımının yanında depremzedeler için başka yardımların yapılacağını da belirten Erdoğan, konut projelerinin de çok yakın zamanda başlayacağını açıkladı. Yardım geceleri ile birlikte milyonlarca para toplanarak olağanüstü bağışlar toplandı. Depremzedelerin yaraları hep birlikte sarılmaya çalışılacak.