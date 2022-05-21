GÜNDEM
21 Mayıs 2022 - 20:10

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana'da düzenlenen 'Bir Gençlik Şöleni' programında açıklamalarda bulunuyor

GÜNDEM
21 Mayıs 2022 - 20:10
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar geldi.Cumhurbaşkan’ı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları...

"ARAMIZA KİMSENİN GİRMESİNE İZİN VERMEDİK"
81 vilayetin tamamındaki gençleri gönülden selamlıyorum. Bugün Adana bir başka çoşkulu. Sizler, bugün görüyorum ki kabınıza sığmıyorsunuz. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tarımın, bereketin şehri Adana'yı biz bir başka seviyoruz. Hep en ön safta olan vatansever vatandaşlarını seviyoruz. Rabbim stadyumlara sığmayan muhabbetimizi daim eylesin. Son 20 yılda aramıza kimsenin girmesine izin vermedik. Başbakanlığımızdan itibaren sadece sıkıntıları değil mutluluğunu da paylaştık. Hasret giderdik, ahdimizi yeniledik. Sandıktan çıkan netice ne olursa olsun, ayrım yapmadan şehirlerimize hizmet götürdük. Biz bu millete aşığız. Ve aşık olduğumuz için dağları delerek bu yolda devam ediyoruz. Birileri gençlerimizi kısır kavgalarına dahil etmek isterken, biz buradan kardeşlik mesajları veriyoruz.
Birileri nefret diliyle konuşurken, biz sevgi diliyle konuşuyoruz. Sırtını emperyalistlerine dayayanların gençleri bozuk para gibi harcamasına izin vermeyeceğiz. Sevgili gençler, bizim siyasetimizde kışkırtma yoktur. Bizim siyaset anlayışımızda milleti kutuplaştırmak yoktur. Biz öfkeyi körükleyen değil sevgiyi kardeşliği öne çıkaran bir siyasi geleneğin mensuplarıyız.

 
EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
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