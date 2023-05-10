Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sivil ve özgürlükçü Anayasa mesajı: Seçimlerden sonra gündemimizde..







"TÜRKİYE'Yİ SİVİL VE ÖZGÜR BİR YAPIYA GETİRMEK İSTİYORUZ"











Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün düzenlenen Danıştay'ın 155. kuruluş yıldönümünde konuşuyor. Erdoğan'ın konuşmalarından bazı öne çıkan satırlar şu şekilde: “Hâlâ yargı kurumlarımıza saldıranlar varken bu taktiksel iddialara artık kimse inanmıyor. Ülkemiz yargıya giderek daha fazla güveniyor.Türkiye'yi milli iradenin eli ile hazırlanmış medeni ve özgür bir Anayasa'ya kavuşturma niyetimiz var. Türkiye Yüzyılımızın en çok önem verdiğimiz hedeflerinden birisi bu olacaktır. Seçimden sonra bunu tekrar milletimizin ve Kongre gündemine alacağız. Demokrasi tarihimizin en utanç verici dönemi olan 28 Şubat, kimlerin nerede durduğunu tüm detaylarıyla hafızalarımızda yaşatmaktadır. Ülkemizde bizi utandıran hiç kimseyi asla unutmayacağız. Böyle bir bağlamda siyasete bir ses kazandırmış ve milletimizin gücüne sahip çıkmıştır. 21 yıl içinde bu ülkede ne yapıldıysa demokrasi ve kalkınma anlamında asırlık boşlukları doldurmaya çalışıyoruz. Bizim yaşamadığımız hiçbir sorunu yaşamamış bir nesil var ülkemizde. Demokrasi, özgürlük ve hukukun üstünlüğü konusundaki mevcut konumumuzun değerini bu yeni nesle anlatmakta zorlanmaktayız. Çünkü gençlerimiz eski Türkiye ile değil, kendilerinden çok daha iyi uygulamaları olan ülkelerle kıyaslanıyor. Ancak çok iyi biliyoruz ki her ülkenin kendi tarihi vardır ve ülkemizin tarihini yazmak kolay değildir. Bu nedenle gençlere fırsatlarımızı ve hedeflerimizi anlatmaya devam edeceğiz."