DÜNYA
08 Eylül 2022 - 13:31

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tahıl sevkiyatı açıklaması: 'Putin rahatsız olmakta haklı'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Avrupa'ya tahıl sevkiyatının durabileceğini ifade etmesine ilişkin yaptığı açıklamada “Putin rahatsız olmakta haklı” dedi.

DÜNYA
08 Eylül 2022 - 13:31
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tahıl sevkiyatı açıklaması: 'Putin rahatsız olmakta haklı'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Hırvatistan ile ticaret hacmimiz salgın öncesi seviyeyi geride bıraktı ve 900 milyon doları yakaladı. Bunu çok daha ileriye taşımanın gayreti içindeyiz. Hırvatistan'ın ilk jeotermal santrali, demiryolu projesi Türk firmalarınca üstlenildi. Bugün TİKA'nın desteğiyle Sisak kentinde inşa edilen İslam Kültür Merkezi'nin açılışını yapacağız. Avrupa'ya ve dünyaya beraber güçlü bir mesaj vermiş olacağız. Bir bölge ülkesi olarak Türkiye, Balkanlar'da yaşanan tüm gelişmeleri yakından takip etmektedir.

RUSYA TARAFINDAN SEVKİYAT YOK

Tahıl sevkiyatında şu Şu anda Rusya tarafından sevkiyat yok. Sayın Putin'in haklı olduğu bir konu var. Tahıl sevkiyatında gelen tahıllar maalesef zengin ülkelere gidiyor, fakir ülkelere değil. Bunun ana teması fakir ülkelere tahıl sevkiyatını sürdürmektir. Bir taraftan Rusya'ya yaptırımlar sürerken, yaptırımları yapan ülkelere tahıl sevkiyatının yapılması Sayın Putin'i de rahatsız etmektedir. Biz de istiyoruz ki Rusya'dan da tahıl sevkiyatı başlasın. Semerkant'ta Sayın Putin'le bu konuları etraflıca ele alacağız.

AVRUPA'DA YAŞANAN GAZ SIKINTISI

Avrupa bu kışı nasıl geçireceğinin telaşı içinde. Temenni ediyorum ki hayırlısıyla atılacak adımlarla bu badire atlatılır.

Hırvatistan Cumhurbaşkanı ise şunları söyledi:

Cumhurbaşkanı olarak şunu gördüm, buraya gelen iş adamlarının çoğu Türkler oldu. Büyük şirketlerin sahipleri Türkiye'den geldi. Hem iktisadi aynı anda komşuluk ilişkilerine baktığımızda bunlar çok önemlidir.

Biz bu konuları daha fazla görüşmeliyiz. Daha çok diyalog lazım. Bir kez daha teşekkür etmek istiyorum.

3 ANLAŞMA İMZALANDI

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Tayland 20 yılın en şiddetli muson yağmurlarıyla mücadele ediyor
Tayland 20 yılın en şiddetli muson yağmurlarıyla mücadele ediyor
Hindistan'da video çeken gence tren çarptı
Hindistan'da video çeken gence tren çarptı
Sırbistan'ı ziyarete giden Recep Tayyip Erdoğan'ın gündemin de Ukrayna- Rusya savaşı vardı! Konu ile ilgili açıklamalar yaptı
Sırbistan'ı ziyarete giden Recep Tayyip Erdoğan'ın gündemin de Ukrayna- Rusya savaşı vardı! Konu ile ilgili açıklamalar yaptı
Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı'nda son 8 günde üçüncü patlama
Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı'nda son 8 günde üçüncü patlama
Meksika’da silahlı saldırı: 2 ölü, 2 yaralı
Meksika’da silahlı saldırı: 2 ölü, 2 yaralı
Son dakika: Brent petrol varil fiyatı 90 doların altına düştü! Gözler akaryakıta çevrildi
Son dakika: Brent petrol varil fiyatı 90 doların altına düştü! Gözler akaryakıta çevrildi
Son Haberler
Ege Bölgesi adeta yeniden yaratılıyor! Başka Köy Milas projesi ile satışlar başladı! 500 bin TL'ye ortaklık fırsatı
Ege Bölgesi adeta yeniden yaratılıyor! Başka Köy Milas projesi ile...
Emekli promosyon ödemelerinde o banka diğerlerini geride bıraktı! O bankadan promosyon alabilmek için son başvuru 30 Eylül!
Emekli promosyon ödemelerinde o banka diğerlerini geride bıraktı!...
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan dar gelirli ailelere 25 milyar TL destek! Aile Destek Programı kapsamında doğalgaz, elektrik ve kırtasiye yardımı yapılacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan dar...
Motorinde araç sahiplerini rahatlatan indirim! Pompa fiyatları anında değişti
Motorinde araç sahiplerini rahatlatan indirim! Pompa fiyatları anında...
Yangın bölgesindeki hayvanlar için mama ve su bırakıldı
Yangın bölgesindeki hayvanlar için mama ve su bırakıldı
EYT ve sözleşmelilerle taşeron işçi hakları yasasında son durum! Bakan Bilgin'den flaş açıklama
EYT ve sözleşmelilerle taşeron işçi hakları yasasında son durum!...
MSB, 'Sizi güzeller güzeli dağ keçisiyle tanıştıralım' şeklinde paylaştı
MSB, 'Sizi güzeller güzeli dağ keçisiyle tanıştıralım' şeklinde...
Su arızasını giderirken göçük altında kaldılar
Su arızasını giderirken göçük altında kaldılar
Yeni projeler kapıda! Dar ve orta gelirli aileler için eğitim harcamalarına yeni destek
Yeni projeler kapıda! Dar ve orta gelirli aileler için eğitim harcamalarına...
Galatasaray'ın yıldızı Yunus, anneannesinin memleketi Buldan’a selam yolladı
Galatasaray'ın yıldızı Yunus, anneannesinin memleketi Buldan’a selam...
ABD’li heyetten Tayvan’a ziyaret
ABD’li heyetten Tayvan’a ziyaret
Büyük göğüsleri ile tanınan Mia Khalifa'dan şok eden açıklama!
Büyük göğüsleri ile tanınan Mia Khalifa'dan şok eden açıklama!
TMO güncel fiyatlar nasıl? TMO vatandaşın yüzünü güldürdü
TMO güncel fiyatlar nasıl? TMO vatandaşın yüzünü güldürdü
Muğla-Denizli karayolunda kaza: 2 ölü
Muğla-Denizli karayolunda kaza: 2 ölü
IfW, 2023 enflasyon beklentisini iki kat arttırdı! Almanya resesyona girecek
IfW, 2023 enflasyon beklentisini iki kat arttırdı! Almanya resesyona...