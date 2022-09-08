Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tahıl sevkiyatı açıklaması: 'Putin rahatsız olmakta haklı'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Hırvatistan ile ticaret hacmimiz salgın öncesi seviyeyi geride bıraktı ve 900 milyon doları yakaladı. Bunu çok daha ileriye taşımanın gayreti içindeyiz. Hırvatistan'ın ilk jeotermal santrali, demiryolu projesi Türk firmalarınca üstlenildi. Bugün TİKA'nın desteğiyle Sisak kentinde inşa edilen İslam Kültür Merkezi'nin açılışını yapacağız. Avrupa'ya ve dünyaya beraber güçlü bir mesaj vermiş olacağız. Bir bölge ülkesi olarak Türkiye, Balkanlar'da yaşanan tüm gelişmeleri yakından takip etmektedir.

RUSYA TARAFINDAN SEVKİYAT YOK

Tahıl sevkiyatında şu Şu anda Rusya tarafından sevkiyat yok. Sayın Putin'in haklı olduğu bir konu var. Tahıl sevkiyatında gelen tahıllar maalesef zengin ülkelere gidiyor, fakir ülkelere değil. Bunun ana teması fakir ülkelere tahıl sevkiyatını sürdürmektir. Bir taraftan Rusya'ya yaptırımlar sürerken, yaptırımları yapan ülkelere tahıl sevkiyatının yapılması Sayın Putin'i de rahatsız etmektedir. Biz de istiyoruz ki Rusya'dan da tahıl sevkiyatı başlasın. Semerkant'ta Sayın Putin'le bu konuları etraflıca ele alacağız.

AVRUPA'DA YAŞANAN GAZ SIKINTISI

Avrupa bu kışı nasıl geçireceğinin telaşı içinde. Temenni ediyorum ki hayırlısıyla atılacak adımlarla bu badire atlatılır.

Hırvatistan Cumhurbaşkanı ise şunları söyledi:

Cumhurbaşkanı olarak şunu gördüm, buraya gelen iş adamlarının çoğu Türkler oldu. Büyük şirketlerin sahipleri Türkiye'den geldi. Hem iktisadi aynı anda komşuluk ilişkilerine baktığımızda bunlar çok önemlidir.

Biz bu konuları daha fazla görüşmeliyiz. Daha çok diyalog lazım. Bir kez daha teşekkür etmek istiyorum.

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