Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tarım Kredi Kooperatifleri'ne talimat: Fiyatları indirin!

AK Parti'nin dün gerçekleştirilen Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısına başkanlık eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, masada ele aldıkları Tarım Kredi Kooperatifleri fiyatlarını değerlendirdi. Bu marketlerin kâr amaçlı olarak kurulmadığını belirten Erdoğan, fiyatların düşürülmesi yönünde bir talimat verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında MKYK toplantısında, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, MKYK üyelerine bir sunum yaptı. Kirişçi, sunumunda tarımsal desteklemelere ilişkin bir paketin hazırlanma aşamasında olduğunu ve bu destekle çiftçilerin yararına olacağını söyledi.
Tarımsal sulamalara ilişkin bazı sıkıntılardan bahseden Kirişçi, Güneydoğu Bölgesi'nde özellikle de Şanlıurfa’daki çok fazla elektrik kesintisi olduğunu ve bu durumunda çiftçilere mağduriyet yarattığını söyledi. Bu ifadeler üzerine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez toplantıya çağrıldı ve kendisinden elektrik kesintilerinin nedenlerinin araştırılması istendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Dönmez'e verdiği talimatında vatandaşı mağdur etmemek için uzun süreli elektrik kesintileri için gerekli önlemlerin alın önlemleri alın ifadelerini kullandığı öğrenildi.