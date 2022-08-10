EKONOMİ
10 Ağustos 2022 - 16:43

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tarım Kredi Kooperatifleri'ne talimat: Fiyatları indirin!

Son zamanlarda artan enflasyona karşı zor zamanlar yaşayan vatandaşlara destek olmak amacı ile açılan Tarım Kredi Kooperatifleri'nin fiyatlarını inceleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'kâr amaçlı değil' dedi ve kooperatiflere fiyat indirin talimatını gönderdi.

EKONOMİ
10 Ağustos 2022 - 16:43
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tarım Kredi Kooperatifleri'ne talimat: Fiyatları indirin!


AK Parti'nin dün gerçekleştirilen Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısına başkanlık eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, masada ele aldıkları Tarım Kredi Kooperatifleri fiyatlarını değerlendirdi. Bu marketlerin kâr amaçlı olarak kurulmadığını belirten Erdoğan, fiyatların düşürülmesi yönünde bir talimat verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında MKYK toplantısında, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, MKYK üyelerine bir sunum yaptı. Kirişçi, sunumunda tarımsal desteklemelere ilişkin bir paketin hazırlanma aşamasında olduğunu ve bu destekle çiftçilerin yararına olacağını söyledi.



Tarım Kredi Kooperatifleri'ne talimat Fiyatları indirin!

Tarımsal sulamalara ilişkin bazı sıkıntılardan bahseden Kirişçi, Güneydoğu Bölgesi'nde özellikle de Şanlıurfa’daki çok fazla elektrik kesintisi olduğunu ve bu durumunda çiftçilere mağduriyet yarattığını söyledi. Bu ifadeler üzerine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez toplantıya çağrıldı ve kendisinden elektrik kesintilerinin nedenlerinin araştırılması istendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Dönmez'e verdiği talimatında vatandaşı mağdur etmemek için uzun süreli elektrik kesintileri için gerekli önlemlerin alın önlemleri alın ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Tarım Kredi Kooperatifleri'ne fiyatları indirin talimatı!

MKYK toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan Tarım Kredi Kooperatifleri ile ilgili de önemli talimatlar verdi. Vatandaşların enflasyon karşısında ezdirilmeyeceğini sürekli dile getiren Erdoğan bunun için Tarım Kredi Kooperatifleri'nin kâr amaçlı olmadığını belirtti ve kooperatiflerin yüksek olan fiyatlarını hemen düşürmelerini istedi.

İndirimlerin özellikle et fiyatlarında yapılması gerektiğini belirten Erdoğan, Kirişçi’ye, 'Fiyatları derhal düşürün, vatandaş daha uygun fiyata alabilsin' diye konuştuğu öğrenildi.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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