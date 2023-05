Cumhurbaşkanı Erdoğan: Depremzedelere hakaret edilerek siyaset yapılmaz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından bazı satır başları şöyle:





"GABAR PETROLÜNDEN FAYDALANACAĞIZ"







"DEPREMZEDEYE HAKARET EDEREK SİYASET OLMAZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen İstanbul Taşımacılık Sektörü Konferansı'nda konuştu. CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin depremzedeleri otelden kovmasına yanıt veren Erdoğan, "Deprem mağdurlarına yönelik bir politika yok. Dün bedava konut sözü verdiler. Bugün kapıyı kırıyorlar." "Milletimizin 2 gün içinde rekor oy ve yüzdelerle cumhurbaşkanlığını bize geri vereceğine inanıyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim sadece kendi ülkesi adına karar verme yetkimiz var. Kandil'den bu tür siparişleri kabul etmiyoruz. Terör örgütlerinin karanlık odaya yayılmasıyla pazarlık yapmıyoruz. Halkımızdan talimat alıyoruz” dedi.Aramızda gayri resmi bir ayrılık yok. Bazen duraklarda bazen de trafikte karşılaştığımızda selam veriyoruz. Tartıştık ve yolumuza devam ettik. Geçenlerde şöyle bir yazı gördüm: Sohbetimizi çekemeyen insanlar anten takmalı mı? Ancak ülkelerinden ve gerçeklerden o kadar kopuklar ki sandıktan mesajları alıp tercüme etmeye çalışmıyorlar. Anten de yardımcı olmadı. Bu nedenle İmece uydumuzu uzaya gönderdik. Ne yaptığı önemli değil. Milletimiz iradesini 14 Mayıs'ta sandıklarda gösterdi. 322 milletvekilinden oluşan Cumhur İttifakı'na oy vererek mecliste nasıl bir imaj istediğini gösterdi. İnanıyoruz ki Allah'ın izniyle ikinci turda da milletimiz rekor oy ve oy oranıyla Cumhurbaşkanlığı'nı bize verecek. Bunun için işi yarım bırakmak için ne yapabiliriz diye baktık. Türkiye'nin dünyadaki gücünü güçlendirmek için hangi ilişkileri seferber edebiliriz ona bakıyoruz. Neden kendimize bu kadar güveniyoruz biliyor musunuz? Çünkü biz kimseyle pazarlık yapmıyoruz. Biz sadece ülkemize hizmet ederiz. Kandil'den bu tür siparişleri kabul etmiyoruz. Terör örgütlerinin karanlık odaya yayılmasıyla pazarlık yapmıyoruz. Halkımızdan emir alıyoruz.Şu anda sadece iş arıyoruz. Tüm segmentlerdeki sorunları çözmek için sürekli çalışıyoruz. Bu Avrasya tüneli olmasaydı biz nerede olurduk? Şehitler Köprüsü bizim için kolaylaştırdı. Yavuz Sultan Selim köprüsü olmasaydı iyiydik. Çanakkale Köprüsü olmasaydı halimiz iyi olurdu. Türkiye büyürken her bir vatandaşımızın hayatında ortaya çıkan kaynakları yansıtan programlar hazırlıyoruz. 1 ay boyunca halka bedava karadeniz gazı dağıttık. Şimdi sıra Gabar'da. Gabar'dan petrol çıkardığımız zaman halkımız bundan faydalanacak. Kılıçdaroğlu'nun yan yana durduğu teröristler yüzünden yıllardır petrol çıkarılamıyor. Aynı şeyi yakıt için de yapacağız. Vergileri indirerek insanlarımızı özgürleştireceğiz. Her konuda benzeyen adımlar atıyoruz. Yolda gördüğüm arabanın arkasını düşünüyorum. 'Bir gün bu yük senin omuzlarına düşerse benim belamdır, unutma' dedi. Vebanızı unutmadık, kötüye kullanmadık. Sürücülerimizi ve diğer tüm tüccarları destekledik. Bitişik yollardan otoyollara kadar yatırımlarımızın doğrudan alıcısısınız. Biz bu Haliç'i kaldırdık. Burayı Kadir Topbaş Bey döneminde bitirdik. Hepimiz odayı kullanıyoruz. Parti AK, CHP. Bu bizim farkımız.Türkiye'de 14 Mayıs seçimi en önemli sınavlardan biridir. Ülkemizde ilk kez 2 adaylı bir seçim yaşandı. Koalisyon ittifakının nasıl doğduğunu söylemeye gerek yok. Destekçilerinin kim olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Yine de 2 milyon 500.000 kişi gerideyken ne tür tehditler oluşturduklarını görmek için bir araya geldik. İttifak tablosundaki hesaplar karışık. Ayrılıkçılar tarafından desteklendiler. Kılıçdaroğlu halkımızı kutuplaştırmaya başladı. Hiçbir örtü bu kuleyi örtmeye yetmez. Milleti aşağılamanın siyaseti olmaz. Depremzedelerime hakaret etmenin siyaseti olmaz. CHP illeri ve bağlı STK'ları, depremzedelere yardımları kesmekten, evlerinden atmaya kadar her türlü aşağılamayı sunuyor. Tekirdağ'da kaldıkları otelden ayrıldılar. Daha dün ücretsiz kalacak yer sözü verdiler. Bugün ayrılacaklar. Yakalandıktan sonra şirketi başka bir tarafa kaçırmaya ve kendilerini kurtarmaya çalışırlar. Seçim sonuçları tersine dönerse ne yapacaklarını düşünmek istemiyorum. 5 şehit haberi aldık. Ne yaparsanız yapın şehitlerin intikamı Cudi ve Tendürek'te mutlaka alınacaktır. Kemal Bey bu Kandil varislerinden mutlaka ayrılacaksınız ama artık çok geç. Umarım adamlarım size şans vermez, 28'inde işi bitirirler. 28 Mayıs'ta öyle bir zafere imza atalım ki, 29 Mayıs'ta fethi hep birlikte kutlayalım. hafta sonu Devlet Bey ile sismik bölgede olacağız. Varsa eksik hatalar için talimatlar sağlayacağız. Bizler ülkemize kazandıran işleri yaparken bize oy verenlere bakmıyoruz. Neyse ki, kimse bize Anavatan topraklarının bir karışında ters ayna veremez. Çünkü biz bu ülkenin çocuklarımızın geleceği için güçlenmesini istiyoruz. Tek bayrağımız var. Işık bayrağımızı taşır mı? Ezanımız belli, onların bir duası, kitabı var mı? Bayrağımızı dalgalandıran onlar değil mi?