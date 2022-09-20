Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Yahudi Kongresi Başkanı Lauder’i kabul etti

Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu nedeniyle ABD'de yer alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkevi'nde temaslarına devam etmekte. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili ile bir araya gelmesinin ardından Dünya Yahudi Kongresi Başkanı Ronald Lauder'i kabul etti.

