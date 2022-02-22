GÜNDEM
22 Şubat 2022 - 14:12

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Elektrikte yeni tarifeye 1 Mart'ta geçiliyor..

Elektrik faturalarında yeni tarife uygulamasına 1 Mart tarihinde geçilecek. Konuyla ilgili duyuru Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi.

GÜNDEM
22 Şubat 2022 - 14:12
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
Yazdır
 A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Elektrikte yeni tarifeye 1 Mart'ta geçiliyor..
Afrika turunda olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, buradan ilk değerlendirmelerini yaparken herkesin merakla beklediği elektrik faturalarındaki yeni düzenlemeler hakkında da konuştu. Elektrik faturalarındaki düzenlemelerin neredesye tamamlandığını söyleyen Erdoğan, 1 mart tarihinden itibaren yeni uygulamaya geçeceklerini planladıklarını duyurdu.








Vatandaşların ve esnafın kabusu haline gelen yüksek elektrik faturaları konusunda 210 kilovatsaate kadar olan indirimli tarifede ve aynı zamanda da 210 kilovatsaatin üstündeki birim fiyatlarında vatandaşların lehine olacak şekilde yeni bir düzenleme imkanı yarattıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnaf ve sanatkarlar için de ayrı bir indirimli tarife sunacaklarını, sivil toplum kuruluşlarının elektrik aboneliklerinin d ticarethane statüsünden alınarak konut statüsüne dönüştürüleceğini kaydetti.


 
EDİTOR
Elvan
Elvan
İlginizi Çekebilir
Birleşmiş Milletler'den Tokat halkını şoke eden rapor!
Birleşmiş Milletler'den Tokat halkını şoke eden rapor!
Trabzon'da öfke kontrolü eğitiminde öfkeler kontrol edilemedi!
Trabzon'da öfke kontrolü eğitiminde öfkeler kontrol edilemedi!
Son Haberler
Atatürk'ün yarım kalan aşkı Dimitrina, film olarak geliyor!
Atatürk'ün yarım kalan aşkı Dimitrina, film olarak geliyor!
Joe Biden ABD, Donetsk ve Luhansk arasındaki ticarete yasak getirdi!
Joe Biden ABD, Donetsk ve Luhansk arasındaki ticarete yasak getirdi!
Almanya, Rusya'ya karşı yaptırım kararında Kuzey Akım 2 projesini durdurdu!
Almanya, Rusya'ya karşı yaptırım kararında Kuzey Akım 2 projesini...
Bitcoin'de sert düşüş! Putin'in Ukrayna'ya girin emri kripto paraları da vurdu..
Bitcoin'de sert düşüş! Putin'in Ukrayna'ya girin emri kripto paraları...
Mersin'de işçileri taşıyan servisi şarampole devrildi: 40 işçi yaralı!
Mersin'de işçileri taşıyan servisi şarampole devrildi: 40 işçi...
Anneden müthiş plan! 14 yaşındaki kızını taciz eden sapığı iz sürerek yakalattı!
Anneden müthiş plan! 14 yaşındaki kızını taciz eden sapığı iz...
Kahvesini sade tercih edenler psikopatik eğilim gösteriyor!
Kahvesini sade tercih edenler psikopatik eğilim gösteriyor!
Birleşmiş Milletler'den Tokat halkını şoke eden rapor!
Birleşmiş Milletler'den Tokat halkını şoke eden rapor!
399 yaşındaki Ölümsüz Türk'ün videosu sosyal medyada gündem oldu!
399 yaşındaki Ölümsüz Türk'ün videosu sosyal medyada gündem oldu!
Türkiye'nin dördüncü GSM operatörü NETGSM geliyor!
Türkiye'nin dördüncü GSM operatörü NETGSM geliyor!