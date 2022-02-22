Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Elektrikte yeni tarifeye 1 Mart'ta geçiliyor..

Afrika turunda olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, buradan ilk değerlendirmelerini yaparken herkesin merakla beklediği elektrik faturalarındaki yeni düzenlemeler hakkında da konuştu. Elektrik faturalarındaki düzenlemelerin neredesye tamamlandığını söyleyen Erdoğan, 1 mart tarihinden itibaren yeni uygulamaya geçeceklerini planladıklarını duyurdu.
Vatandaşların ve esnafın kabusu haline gelen yüksek elektrik faturaları konusunda 210 kilovatsaate kadar olan indirimli tarifede ve aynı zamanda da 210 kilovatsaatin üstündeki birim fiyatlarında vatandaşların lehine olacak şekilde yeni bir düzenleme imkanı yarattıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnaf ve sanatkarlar için de ayrı bir indirimli tarife sunacaklarını, sivil toplum kuruluşlarının elektrik aboneliklerinin d ticarethane statüsünden alınarak konut statüsüne dönüştürüleceğini kaydetti.
Vatandaşların ve esnafın kabusu haline gelen yüksek elektrik faturaları konusunda 210 kilovatsaate kadar olan indirimli tarifede ve aynı zamanda da 210 kilovatsaatin üstündeki birim fiyatlarında vatandaşların lehine olacak şekilde yeni bir düzenleme imkanı yarattıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnaf ve sanatkarlar için de ayrı bir indirimli tarife sunacaklarını, sivil toplum kuruluşlarının elektrik aboneliklerinin d ticarethane statüsünden alınarak konut statüsüne dönüştürüleceğini kaydetti.