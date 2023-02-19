Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Hane başı 100 bin TL yardım yapılacak: Kriterler belirlendi!







DEPREM BÖLGESİ İÇİN KABİNE TOPLANTISI YAPILDI







Kahramanmaraş merkezli olarak yaşanan iki büyük deprem felaketi sonrasında deprem bölgesi olan iller ve depremzede vatandaşlar için verilecek kararlar kabine toplantısında konuşuldu. Peki hangi kararlar verildi? Recep Tayyip Erdoğan hangi açıklamaları yaptı? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.6 Şubat tarihinde yaşanan büyük deprem felaketi sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla AFAD Merkez Binası'nda kabine toplantısı yapıldı ve toplantı 4 buçuk saat sürdü. Kabine toplantısı ardından Recep Tayyip Erdoğan basın açıklaması yaptı. Recep Tayyip Erdoğan'ın verilen kararlarla ilgili açıklamaları şu şekilde; 'Acil ihtiyacı olan depremzede vatandaşımız için 100 bin TL nakit desteğinde bulunuyoruz. Destekler devam edecek. Bankalarımız Hazine ve Maliye Bakanlığı önderliğinde 2022 senesi kârlarının 50 milyar TL gibi oranını deprem bölgesine gönderdiler.Bu miktar depremzede vatandaşlar için kullanılacak. Aynı zamanda bölgedeki işletmesi olan vatandaşlar için krediler de hazırlanıyor. İhracata 20 milyar dolar katkısı olan bölgenin tekrar eski haline dönmesi için elimizden geleni yapacağız. Vergi ertelemelerinden de 638 bin vatandaş faydalanacak. AFAD'a yapılan 8.3 milyar TL miktar yardımın tamamı deprem bölgesi için kullanılacak. KKTC ve Azerbaycan'da da tüm kanallarda ortak bağış yayını yapılacak. AFAD'a toplamda arkadaşlarımızın maaşları ve şahsımla birlikte 136 milyon 568 TL bağış yaptık.' dedi. Erdoğan'ın açıklamalarına göre 15 bin TL taşınma, ev sahipleri için 5 bin TL, kiracılar için 2 bin TL kira desteği verilecek.