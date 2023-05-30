Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Sıfır araç hayali kuranlara tam destek! Milyonlarca vatandaşa 1.5 milyon TL taşıt kredisi! O tarihi geçiren bin pişman

Halkbank, esnafa yönelik olarak sıfır araç almak isteyenlere 84 aya kadar vadeli taşıt edindirme kredisi sunuyor. Kamu bankalarının ardı ardına duyurdukları kredi destek paketleriyle birlikte Halkbank, vatandaşın yanında olmaya devam ediyor. Ev almak isteyenlere yeni evim konut kredisi, borcu olanlara ise borç kapatma kredisi fırsatları sunulurken, araba sahibi olmak isteyenler için de taşıt kredisi destek paketleri duyuruldu. Bu kredi müjdelerinden biri ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verildi. Halkbank, esnaf kredisi paketleri çerçevesinde sıfır araç almak isteyen kişilere taşıt kredisi imkanı sağlıyor.
Sıfır araç almak isteyenlere yönelik olarak 84 ay vadeli taşıt kredisi imkanı sunuluyor! Halkbank, esnaf ve sanatkarlar için özel bir kredi paketi hazırlarken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla birlikte yeni taşıt kredisi müjdesi verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardı ardına duyurulan yeni kredi paketleriyle birlikte sıfır araç almak isteyen kişilere yönelik bir kredi müjdesi de verdi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yaptığı açıklamada, ülkenin esnaf kültürüne ve girişimci yapısına her zaman destek vermeye devam edeceklerini belirtti. ekonomi politikalarının temelini "üretim" oluşturduğunu vurgulayan Nebati, Cumhuriyet'in 100. yılında esnaf ve sanatkarlara toplam 100 milyar lira tutarında kredi sağlanacağını duyurdu. Bu krediler, esnafın hizmetine sunulacak ve uygun taksitlerle 60 aya kadar vade seçenekleri sunulacak. Faiz oranı ise yüzde 7,5 olarak belirlendi. Ayrıca, bireysel limitler de 500 bin liraya çıkarıldı ve İş Yeri Edindirme ve Taşıt Kredisi limiti 1,5 milyon liraya yükseltildi. Bu adımlarla esnaf ve sanatkarların üretimlerini desteklemek ve ekonomilerine katkıda bulunmak amaçlanmaktadır.
BAŞVURU KOŞULLARI NELER?Halkbank'ın açıklamasına göre, "Esnaf Yatırım Kredileri" çerçevesinde esnaf ve sanatkarlarımızın işyeri ve taşıt alımları için ihtiyaçlarını karşılamalarına yönelik olarak 1.500.000 TL'ye kadar ESKKK (Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri) kefaleti veya kefaleti olmaksızın Yatırım Kredisi kullanma imkanı sunulmaktadır. Bu kredi paketinde, sıfır araç almak isteyen kişilere 84 aya kadar vadeli taşıt kredisi verileceği belirtilmiştir.
Başvuru ekranı açılmış durumdadır ve başvuruda bulunmak isteyen esnaf ve sanatkarlar, belirtilen başvuru şartlarını sağlamaları durumunda bu kredi kampanyasından faydalanabilirler. Halkbank, esnaf için özel olarak tasarlanmış bir kredi paketi sunarak sıfır araç almak isteyenlere 84 aya kadar vadeli taşıt edindirme kredisi imkanı sağlamaktadır. Diğer kamu bankalarının açıkladığı kredi destek paketlerine ek olarak, Halkbank vatandaşların yanında olmaya devam etmektedir. Halkbank, ev almak isteyenlere "Yeni Evim Konut Kredisi" ve borcu olanlara "Borç Kapatma Kredisi" gibi fırsatlar sunmanın yanı sıra, araba sahibi olmak isteyenler için de taşıt kredisi destek paketleri duyurmuştur. Bu müjdelerden biri de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilmiştir. Halkbank, esnaf kredisi paketleri çerçevesinde sıfır araç almak isteyen kişilere taşıt kredisi imkanı sunmaktadır. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıklamalarının ardından Halkbank, yeni bir müjdeyle karşımıza çıktı. Halkbank, sıfır araç almak isteyenlere 84 ay vade ve 1.5 milyon TL'ye kadar taşıt kredisi imkanı sunacağını duyurdu. Bu gelişme, otomobil almak isteyen vatandaşlar için önemli bir fırsat olarak değerlendirildi. Halkbank tarafından sunulan taşıt kredisi seçenekleri oldukça esnek ve ödeme kolaylıkları sunuyor. Vatandaşlar, aylık veya 3 aylık taksitlerle ödeme yapabilecekleri bir ödeme planı seçebilecekler. Bu sayede, bütçelerine uygun bir şekilde ödeme yapma imkanı elde edecekler. Bununla birlikte, bir diğer önemli avantaj ise otomobiller için Özel Tüketim Vergisi (OTV) muafiyeti olmasıdır. Bu krediyle satın alınacak araçlar için OTV ödenmeyecek, böylece alıcılar avantajlı bir şekilde araç sahibi olabilecekler. Halkbank'ın bu kredi imkanı, otomobil sektöründe canlanma ve tüketimin artması beklentisiyle birlikte ekonomiye olumlu etkiler sağlayabilir. Hem esnaf ve sanatkarlar için sunulan kredi imkanları hem de taşıt kredisi imkanları, üretimi destekleyerek ekonomik büyümeye katkıda bulunmayı hedeflemektedir.