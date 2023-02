Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Üniversiteler tamamen uzaktan eğitime geçiyor! Asker alımları da ertelendi..

"TAŞ ÜZERİNDE TAŞ KALMADI"

Diyarbakır'da açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremin etkilediği bölgelere geldi. Burada incelemelerde bulunan Erdoğan, basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu. Diyarbakır ve depremin yıktığı tüm şehirlere geçmiş olsun dileklerini suna Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu depremler 1999 depreminden 3 kat daha büyük ve 3 kat daha yıkıcı, büyük bir afet. Ülkemiz için tarihin en kötüsü, yıkıcı olarak değerlendiriliyor." diye konuştu. Erdoğan, bu depremin yıkıcı gücünün 1943 Çankırı ve 1953 Çanakkale'nin yanı sıra 1970 Gediz, 1976 Muradiye depremleriyle kıyaslanamayacağını belirtti.Ardı ardına yaşanan iki depremin artçılarının bile ülke deprem listesinin başında yer aldığına işaret eden Erdoğan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Şehirlerimizi ziyaretimizde gördüklerimiz ve duyduklarımız, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu büyük felaketin kanıtıdır. Dünyanın en önde gelen bilim adamları da, ülkemizin uğradığı depremin ölçeği ve yıkıcı gücü konusunda hemfikir. "Yüzyılın felaketi" yaklaşık 1.000 kilometrekarelik bir alanda hissedildi. Aslında 500 km'lik bir alanda yıkıma neden oluyordu. Depremle yerle bir olan şehirlerimiz 13.5 milyon kişiye ev sahipliği yapıyor Bu sayı 20 milyona yakın, sarsıntıların hissedildiği ve bu nedenle sakinlerimizin deprem endişesi yaşadığı mahalleler gibi. Fay hattına yakın bölgelerdeki bazı yerleşim yerlerimizde neredeyse kaya üstüne taş yok. Tarlalarda oluşan dev çatlaklar, karayollarını ve demiryollarını ince bir iplik haline getiren kıvrımlı heyelanlar da depremin büyüklüğünün göstergesi"Cumhurbaşkanı Erdoğan, sabah karşı meydana gelen depremin gündüz meydana gelen depreme göre görece daha az insani hasara yol açtığını ancak tamamen yıkılan binaların birinci depremde hasar görmesinin ciddi hasara yol açtığını söyledi. Erdoğan, çöken binaların yanı sıra yüzbinlerce binanın da hasar nedeniyle oturulamaz hale geldiğini belirterek, "Şu ana kadar deprem bölgesinde toplam ölü sayısı 21 bin 43'e ulaştı. Ayrıca 80 bin 97 kişi hayatını kaybetti. kişi yaralanmalardan kurtulmuştur" dedi. Bazı illerde arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını, bazı illerde ise çalışmaların halen devam ettiğini söyleyen Erdoğan, "Farklı bölgelerden ekipleri hareket ettiriyoruz. daha şiddetli tahribat meydana geldi” diye konuştu.Çarşamba günü Kahramanmaraş ve Hatay, dün de Adıyaman ile görüştüklerini, sorunları tespit ettiklerini ve gerekli talimatların verildiği belirten Erdoğan, şunları kaydetti: "İnşallah buradaki çalışmaları bir an önce bitirip ölü ve diri hiçbir vatandaşımızı enkaz altında bırakmayacağız. Ondan sonra da hızla operasyonlara başlayacağız. Yüzbinlerce konutu alt ve üst yapısıyla birlikte yeniden yapmayı planlıyoruz. Daha doğrusu yıkılan şehirlerimizi restore edelim. Van, Elazığ, Malatya, İzmir depremlerinde, sel felaketlerinde Kastamonu, Bartın, Sinop, Giresun, Antalya ve Muğla'daki yangınlar kısacası her afette inşallah ordayız yaraları yaraları kısa sürede saracağız. İnşaat ve restorasyon çalışmalarını bir yıl içinde bitireceğiz. Az önce bahsettiğim illerde deprem ve selde nasıl başarılı olduysak, Diyarbakır'da ve diğer 9 ilimizde inşallah başarırız."Cumhurbaşkanı Erdoğan, devletin bütün imkanlarını deprem bölgesine seferber ettiğini belirterek, şunları söyledi: “Yalnızca bu iş için kamu hazinesinden 100 milyar dolar ayırdık. İnanın, inanın insanımızı sefalet içinde, sokakta, sefalet içinde bırakmadık, bırakmayacağız. AFAD, Kızılay, illerimiz, sivil toplum ve gönüllülerimizle depreme karşı seferber oluyoruz. Yurt dışından gelen ekiplerle şu anda 10 ilde toplam 160.000 kişi çalışıyor. Derneklerimiz ve hayırseverlerimiz portatif mutfaklar, hareket ve aşevleri aracılığıyla depremzedelere ve yardım ekiplerimize yemek veriyor. Güvenliğin sağlanması ve yardımların verimli bir şekilde dağıtılması için askerimiz, polisimiz ve jandarmamız yoğun bir şekilde çalışıyor. Ne yazık ki, bazı ipuçları siyasi partiler, STK'lar, ahlaksız, ahlaksız olabilir, bu birim tavana vurmak zorunda kaldığı bir zamanda bile saldırının peşine düşer. An, birlik anıdır. Birlikte olma zamanı. Bugüne kadar birçok deprem, sel ve yangınla karşı karşıya kaldığımız gibi, bu hükümet de Allah'ın izniyle bunlarla baş edecek iradeye sahiptir.Erdoğan, başka illere gidecek olan depremzedeleri belli bir plana göre otel, pansiyon ve devlet pansiyonlarına yerleştirdiklerini belirterek şöyle konuştu: "Bugün burada bir şeyi daha açıklayacağım. Bu işler için tüm kredi Birlik üniversitelerinin yurtlarını ve Yurtları kullanacağız. Çünkü şu an seyahat halindeyiz. Yaza kadar üniversitelerimiz için tatil kararı aldık.Tam uzaktan eğitim olacak. İki gün önce Osmaniye'deydim. 2 bin 200 kişilik pansiyon pırıl pırıl oldu ve tüm vatandaşlarımızı ve Osmaniye depremzedelerini bu pansiyonda ağırladılar. Ne olursa olsun ye ve içme herşey var. Hemşerilerimin mutluluğunu gördüm. Şu anda burada 6 bin 63 kapasite mevcut. Artık yurtlarımızı da aynı şekilde burada kutlamaya başlayacağız ve böylece onları çadırlardan buraya taşıyacağız." Otel, pansiyon, kamu pansiyonları ve konteyner şehirler dışında ev kiralayarak kalmak isteyen vatandaşlara da taşınmaya ve kira yardımı yapmaya başlayacaklarını söyleyen Erdoğan, THY'nin ekiplerin geleceğini ve oradan başka illere gitmek isteyenlerin de belli bir sistemde ücretsiz olarak nakledileceğini söyledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Deprem bölgesinde yaşayan ya da deprem bölgesindeki illerde kayıtlı olan askerlerimizin Mart ve Nisan aylarındaki çağrıları da iptal edilmiş, Mayıs ayına ertelenmiştir. Yani 13 bini aşkın askerimizin Mart ve Nisan aylarını Mayıs ayına erteleyerek böyle bir mühlet elde ettik." dedi. Bölgeye gönderilen yardımların AFAD birimleriyle birlikte toplanıp nakledilmesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, ayni yardımlarda bir sıkıntı olmadığını söyledi.Bu çalışmaların AFAD'ın koordinasyonunda yapıldığını söyleyen Erdoğan, aksi durumda yardımların boşa gideceğini ve depremzedelere nakdi yardım isteyen vatandaşların AFAD üzerinden bunu yapmanın en sağlıklı ve en doğru yolunun olduğunu ifade etti. Erdoğan, "Bu karanlık günlerde bile ülkemizi kandırmaya çalışacak kadar insaniyetten yoksun alçaklar maalesef çıkabiliyor" diye konuşurken Burada olağanüstü hal ilan ettik. Bu bizim parlamentomuzdan geçti mi? Peki bu şimdi ne anlama geliyor? Artık alınan tedbirlerde, yağmada, adam kaçırmada, bu tür failler devletin arkalarında emin bir el olduğunu bilmelidirler” ifadelerini de kullandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası toplumdan taziye mesajları ile maddi ve manevi destek mesajlarının gönderilmeye devam ettiğini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı: "Halkımızın devletine ve hükümetine güvenmesini istiyorum. Bin yıllık tarihimizde bu coğrafyada birçok zorluğu aşmış büyük bir milletiz. Saldırılara, işgallere, darbelere, teröre göğüs germiş bir ülkeyiz. “Bir daha ayağa kalkmaz” diyenleri defalarca hayal kırıklığına uğratmış bir ülke, bugüne kadar ülkesine verdiği bütün sözleri yerine getirmiş bir hükümetiz. Zor günleri geride bırakacağız inşallah. Bir kez daha Diyarbakır'daki kardeşlerime acil şifalar diliyorum ve bir yıl içinde buraları yeniden yapıp restore edeceğiz. Allah bizleri böyle zorluklarla baş başa bırakmasın.”