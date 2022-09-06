Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bakanlar kurulu toplantısının ardından kameraların karşısında yaptığı açıklamada, enflasyonun yıl sonuna doğru yüzde 20'ye düşeceğini belirterek 2023 yılının başlarında keskin bir şekilde düşeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık ettiği Kabine toplantısı sona erdi. Erdoğan, Külliye'de gerçekleştirilen ve 2 saat süren toplantının hemen ardından basın mensuplarının karşısına geçti, ve toplantıda yapılan değerlendirmeleri anlattı.
SİYASET
06 Eylül 2022 - 00:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyon düşüşünü bekleyenlere yıl sonunu gösterdi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısından sonra enflasyonun yıl sonuna doğru keskin bir şekilde düşeceğini söyledi.
SİYASET
06 Eylül 2022 - 00:53
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