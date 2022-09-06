SİYASET
06 Eylül 2022 - 00:53

Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyon düşüşünü bekleyenlere yıl sonunu gösterdi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısından sonra enflasyonun yıl sonuna doğru keskin bir şekilde düşeceğini söyledi.

SİYASET
06 Eylül 2022 - 00:53
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyon düşüşünü bekleyenlere yıl sonunu gösterdi!


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bakanlar kurulu toplantısının ardından kameraların karşısında yaptığı açıklamada, enflasyonun yıl sonuna doğru yüzde 20'ye düşeceğini belirterek 2023 yılının başlarında keskin bir şekilde düşeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık ettiği Kabine toplantısı sona erdi. Erdoğan, Külliye'de gerçekleştirilen ve 2 saat süren toplantının hemen ardından basın mensuplarının karşısına geçti, ve toplantıda yapılan değerlendirmeleri anlattı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan

"Enflasyon hızla düşecek"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantının en önemli gündem maddelerinden birisi olan enflasyonla ilgili açıklamalar yaparken açıklamasında enflasyonun Türkiye'nin en büyük sorunlarından birisi olduğunu belirterek her kesimi rahatlatacak müjdeli bir haber verdi.

Enflasyonun sadece Türkiye'de olmadığını dünya genelinde her ülkenin kendi ekonomik gerçekleri doğrultusunda son 40-50 yılda benzeri görülmemiş enflasyonist tehditlerle karşı karşıya kaldığını söyleyen Erdoğan, Türkiye, ülkemizin enflasyon oranının yılbaşından sonra hızla düşmesini umduklarını ve yılın sonuna kadar ilk larak 40'lı daha sonra 30'lu yıl sonuna kadar da 20'li rakamlarla çıkmayı planladıklarını ifade etti.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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