Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Esir takasında 200 ismin üzerinde durmuştuk, 200 ismin hepsi bizde mevcut'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kıldığı Üsküdar'daki Hz. Ali Camii'nin çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan, ”Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili olarak öncelikli tahıl koridoru meselesi, ardından esir takasıyla ilgili süreçte hamdolsun 4 milyon tonu aşan bir tahıl koridorundan gidişler oldu. Hala devam etmektedir. Bizim tabii şu andaki önemli adımlarımızdan biri Rusya tarafından gelecek olan tahıl. En önemlisi gübre nakli meselesi. Bunu başlattığımız anda fakir ülkelere nakli yapmamız onları ciddi manada hareketlendirecektir. Esir takasında da 200 ismin üzerinde durmuştuk, 200 ismin hepsi de bizde mevcut. Bunlar bizim misafirimiz, birisi Putin'in özellikle üzerinde durduğu bir isimdi. Bu ismi de Rusya'ya gönderdik" dedi.

"Bu sadece Mir Kart değil, alternatifi olarak elimizde neler var bunlar üzerinde duracağız"

Ekonomi kurmaylarıyla yapacağı toplantı hakkında konuşan Erdoğan, "Neleri ele alacağımızı açıklarsam doğru olmaz. Bu sadece Mir Kart değil, alternatifi olarak elimizde neler var bunlar üzerinde duracağız. Bu çalışmamızı sürdüreceğiz" dedi.

"Cumhur İttifakı kararlı bir şekilde yola devam ediyor"

Sözlerine devam etmekte olan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına ilişkin, "Arkadaşlar o bizim derdimiz değil, o onların derdi. Onun derdi niye bizi gersin ki. Biz işimize bakıyoruz. Cumhur İttifakı kararlı bir şekilde yola devam ediyor, onlar da kararsız şekilde yola devam etmekte. Aramızdaki fark bu" ifadelerini kullandı.

"Dünyada sevenlerimiz var"

Erdoğan, "Central Park'ta yanımıza gelen dünyanın değişik ülkelerinden dostlar, hepsi hakikaten ummadığım, beklemediğim şekilde farklı yaklaşımlarla, farklı sorularla teveccühlerini gösterdiler. Bu da bizi mutlu etti, demek ki dünyada sevenlerimiz var" dedi.

Ömer Karaoğlu - Metin Başar





