Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşiyle birlikte İngiliz müzisyen Yusuf İslam'ın konserini izledi!













CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A ANLAMLI HEDİYE





1977 yılında Müslüman olan ve aradan geçen 2 yılın ardından adını Yusuf İslam şeklinde değiştiren İngiliz müzisyen, Beştepe'de bir konser verdi. Konsere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile katıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen festival kapsamında İngiliz müzisyen Yusuf İslam, Beştepe'de muhteşem bir konser verdi. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın kongre ve kültür merkezinde gerçekleştirilen konser izleyenleri adeta büyüledi.İngiliz müzisyen, şarkılarının arasında kendisini dinlemeye gelen konuklarla sohbet etmeyi her zamanki gibi ihmal etmedi. Unutulmaz eserlerinin hemen hemen hepsini seslendirmeye çalışan İngiliz müzisyen, 1 saatten fazla sahnede şarkılarını söyledi.Konseri eşi Emine Erdoğan ile birlikte izlemeye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan günün anısı olsun diye Yusuf İslam'a vazo hediye ederken Emine Erdoğan çiçek vermeyi tercih etti.Yusuf İslam ise, kendisi için özel olarak gördüğü gitarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye etmek istedi. Konser, Erdoğan ve eşi Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yusuf İslam ve ailesi ile birlikte hatıra fotoğraf çekimi ile birlikte sona erdi.