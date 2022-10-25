GÜNDEM
25 Ekim 2022 - 10:17

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşiyle birlikte İngiliz müzisyen Yusuf İslam'ın konserini izledi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte İngiliz müzisyen Yusuf İslam'ın konserini izledi. Beştepe'de düzenlenen konserde Yusuf İslam gitarını Erdoğan'a hediye etti.

GÜNDEM
25 Ekim 2022 - 10:17
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşiyle birlikte İngiliz müzisyen Yusuf İslam'ın konserini izledi!


1977 yılında Müslüman olan ve aradan geçen 2 yılın ardından adını Yusuf İslam şeklinde değiştiren İngiliz müzisyen, Beştepe'de bir konser verdi. Konsere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen festival kapsamında İngiliz müzisyen Yusuf İslam, Beştepe'de muhteşem bir konser verdi. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın kongre ve kültür merkezinde gerçekleştirilen konser izleyenleri adeta büyüledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan Yusuf İslam konseri

İngiliz müzisyen, şarkılarının arasında kendisini dinlemeye gelen konuklarla sohbet etmeyi her zamanki gibi ihmal etmedi. Unutulmaz eserlerinin hemen hemen hepsini seslendirmeye çalışan İngiliz müzisyen, 1 saatten fazla sahnede şarkılarını söyledi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A ANLAMLI HEDİYE

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yusuf İslam konseri

Konseri eşi Emine Erdoğan ile birlikte izlemeye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan günün anısı olsun diye Yusuf İslam'a vazo hediye ederken Emine Erdoğan çiçek vermeyi tercih etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yusuf İslam konseri

Yusuf İslam ise, kendisi için özel olarak gördüğü gitarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye etmek istedi. Konser, Erdoğan ve eşi Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yusuf İslam ve ailesi ile birlikte hatıra fotoğraf çekimi ile birlikte sona erdi.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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