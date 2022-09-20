Cumhurbaşkanı Erdoğan, FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'ndaki hitabının ardından görüşmelerine devam ediyor. Aralarında Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in de bulunduğu birden fazla liderle bir araya toplanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bundan sonra FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu kabul etti.