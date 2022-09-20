Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'ndaki hitabının ardından görüşmelerine devam ediyor. Aralarında Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in de bulunduğu birden fazla liderle bir araya toplanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bundan sonra FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu kabul etti.
SİYASET
20 Eylül 2022 - 22:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan, FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu hitabının ardından FIFA Başkanı Gianni Infantino ile bir görüşme gerçekleştirdi.
SİYASET
20 Eylül 2022 - 22:20
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