Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'ndaki hitabının ardından görüşmelerine devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Merkezinde Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ile görüşmesinin ardından yanlarına gelen Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol ile bir müddet sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sohbet sırasında Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinisto ile Güney Kore Devlet Başkanı Suk-yeol'u tanıştırdı.Güney Kore Devlet Başkanından Erdoğan'a övgü
DÜNYA
20 Eylül 2022 - 23:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinisto ile Güney Kore Devlet Başkanı Suk-yeol'u tanıştırdı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu için geldiği ABD'nin New York kentinde, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ile Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol'u tanıştırdı.
DÜNYA
20 Eylül 2022 - 23:32
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