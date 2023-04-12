





GENÇLERE ERDOĞAN'DAN MÜJDELİ HABER







Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlere müjdeyi verdi! Cep telefonu, telefon, tableti en ucuza alacaklar: Ücretsiz internet... Ak Parti'nin seçim beyannamesini Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Peş peşe gelen açıklamalar ve müjdelerin ardı arkası kesilmedi. Buna göre gençlere yönelik yenilikler de bulunuyor. Bunlardan biri de vergi muafiyeti. İşte detaylar...Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni açıklamalarda bulundu. AK Parti Seçim Beyannamesini paylaşan Erdoğan, partinin milletvekili aday tanıtım toplantısında konuştu. Önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan'ın açıklamaları haberimizde olacak. Salona eşiyle gelen Erdoğan, kürsüye çıkarak seçim beyannamesi maddelerini tek tek paylaştı. Paylaşın ve açıklanan maddelerde gençlere yönelik olan maddeler dikkat çekti. Bu maddelere göre yükseköğrenim gören öğrenciler için bir kerelik olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar için vergi muafiyeti yapılacak. Aylık olarak da 10 GB ücretsiz internet de temin edilecek. İşte diğer ayrıntılar...Ak Parti'nin seçim beyannamesini açıklayan Erdoğan konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Yeter -söz ve karar artık milletindir, bu açıklamayı yapmak için de buradayız. diye sözlerine başlayan Erdoğan, seçim beyannamesinde gençlere de büyük oranda yer ayırdı. Buna göre gençler için; ' Eğtim sürecine devam eden gençlerimiz için, yükseköğrenimde öğrenim görenlere yönelik olarak, bir kerelik olmak üzere cep telefon ve bilgisayar, leptop alımında vergi muafiyeti sağlanacağının, sözünü verdi. Diğer taraftan gençler için aylık olarak 10 GB ücretsiz internet verileceğinin de müjdesini verdi. .