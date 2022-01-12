EKONOMİ
12 Ocak 2022 - 17:27
Güncelleme: 12 Ocak 2022 - 17:35

Cumhurbaşkanı Erdoğan :'Gerekirse çalışanlarımızın durumlarını yeniden değerlendireceğiz'

Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Temmuz ayında oluşacak enflasyona göre gerekirse çalışanların maaşlarına zam oranını yeniden değerlendireceklerini vurguladı.

EKONOMİ
12 Ocak 2022 - 17:27
Güncelleme: 12 Ocak 2022 - 17:35
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Cumhurbaşkanı Erdoğan :'Gerekirse çalışanlarımızın durumlarını yeniden değerlendireceğiz'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. 



Gündeme dair önemli açıklamalar yapan Erdoğan, Ocak ayında memur ve emeklilere verilen zamlar sonrasında Temmuz ayı içinde aynı şekilde zam sinyali var. 



"Gerekirse çalışanlarımızın durumlarını yeniden değerlendireceğiz"
Erdoğan, Ocak - Temmuz arasında gerçekleşecek enflasyon oranına göre çalışanların maaş zam oranlarını yeniden değerlendireceklerini söyledi. 

"Özel okul zam oranının üst sınırını yüzde 36 belirledik"
Gündemde olan bir diğer tartışma olan gelecek eğitim öğretim yılı için özel okulların eğitim ücretlerine yaptıkları fahiş zamlar ile ilgili olarakda Erdoğan, bu olaya el attıklarını ve gelecek eğitim öğretim yılı için özel okulların zam oranını enflasyon oranında yani yüzde 36 olarak üst sınır koyduklarını ifade etti.
 
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