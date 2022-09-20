Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu nedeniyle ABD'de yer alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkevi'nde temaslarına devam etmektedir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikan Yahudi Toplumu Çatı Kuruluşları temsilcilerini kabul etmesinin ardından Guatemala Devlet Başkanı Alejandro Giammattei ile görüştü.
DÜNYA
20 Eylül 2022 - 06:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guatemala Devlet Başkanı Giammattei ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD temasları kapsamında Guatemala Devlet Başkanı Alejandro Giammattei ile görüştü.
DÜNYA
20 Eylül 2022 - 06:34
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