Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Garibaşvili ile bir araya geldi

Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu nedeniyle ABD'de yer alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkevi'nde temaslarına devam etmektedir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guatemala Devlet Başkanı Alejandro Giammattei ile görüşmesinin ardından Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili ile bir görüşme gerçekleştirdi.