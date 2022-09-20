Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu nedeniyle ABD'de yer alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkevi'nde temaslarına devam etmektedir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guatemala Devlet Başkanı Alejandro Giammattei ile görüşmesinin ardından Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili ile bir görüşme gerçekleştirdi.
DÜNYA
20 Eylül 2022 - 06:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Garibaşvili ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD temasları kapsamında Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili ile görüştü.
DÜNYA
20 Eylül 2022 - 06:38
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