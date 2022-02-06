Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında yapılan çirkin paylaşımlara derin soruşturma!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs salgınına yakalanmasından hemen sonra sosyal medya hesaplarından yapılan çirkin ve hakaret içerikli paylaşımlarla ilgili savcılıklar harekete geçti. İlk olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı söz konusu içerikler için re'sen soruşturma başlattı.
Siyasiler başta olmak üzere bir çok isim cumhurbaşkanı erdoğan için geçmiş olsun dileklerinde ulunurken bazı isimler ise hakaret içeriği bulunan paylaşımlar yaptı. Başlatılan soruşturma kapsamında ise emniyet güçlerine verilen talimatla birlikte hakaret içerikli paylaşım yapan şahıslar tek tek tespit edilmeye başlanırken şimdiye kadar 50 ismin tespitlerinin yapıldığı ve olaya ilişkin de 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.
Siyasiler başta olmak üzere bir çok isim cumhurbaşkanı erdoğan için geçmiş olsun dileklerinde ulunurken bazı isimler ise hakaret içeriği bulunan paylaşımlar yaptı. Başlatılan soruşturma kapsamında ise emniyet güçlerine verilen talimatla birlikte hakaret içerikli paylaşım yapan şahıslar tek tek tespit edilmeye başlanırken şimdiye kadar 50 ismin tespitlerinin yapıldığı ve olaya ilişkin de 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.