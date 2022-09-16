Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan Başbakanı Modi ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'ın Semerkant kentinde görüşmelerine devam ediyor. Dün Semerkant'a gelen ve ikili görüşmeler gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün de Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katıldı. Erdoğan, zirvenin ardından Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile bir görüşme gerçekleştirdi. İki liderin görüşmesi 33 dakika sürdü.