Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi toplantısına katılmak üzere geldiği Özbekistan'ın Semerkant kentinde ilk ziyaretini gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberindeki heyetle birlikte Hz. Hızır Türbesi'ni ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın zirvede bir konuşma yapması ve ikili görüşmelerde bulunması bekleniyor.
SİYASET
15 Eylül 2022 - 14:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hz. Hızır Türbesi'ni ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in davetlisi olarak Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi toplantısına katılmak üzere geldiği Özbekistan'da Hz. Hızır Türbesi'ni ziyaret etti.
SİYASET
15 Eylül 2022 - 14:58
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