Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın koronavirüs testleri pozitif çıktı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi sosyal medya hesabı üzerinden bir son dakika açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi emine erdoğan ile birlikte koronavirüs testi yaptırdıklaırnı ve test sonuçlarının poşizitif olarak çıktığını bildirdi.
Gösterdikleri hafif semptomlar nedeniyle PCR testi yaptıran cumhurbaşkanı erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın test sonuçlarının pozitif olarak sonuç verdiği öğrenilirken, haberi Twitter hesabundan duyuran Erdoğan, Omicron varyantı olduklarını öğrendiklerini ve şuan için hastalığı hafif seyirli olarak geçirdiklerini söyledi.
Gösterdikleri hafif semptomlar nedeniyle PCR testi yaptıran cumhurbaşkanı erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın test sonuçlarının pozitif olarak sonuç verdiği öğrenilirken, haberi Twitter hesabundan duyuran Erdoğan, Omicron varyantı olduklarını öğrendiklerini ve şuan için hastalığı hafif seyirli olarak geçirdiklerini söyledi.