SİYASET
23 Kasım 2021 - 17:26
Güncelleme: 23 Kasım 2021 - 17:26

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TCMB Başkanı Kavcıoğlu arasında kritik görüşme!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile öğle saatlerinde bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, döviz kurlarının ele alındığı değerlendirildi.

SİYASET
23 Kasım 2021 - 17:26
Güncelleme: 23 Kasım 2021 - 17:26
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TCMB Başkanı Kavcıoğlu arasında kritik görüşme!
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, bugün öğlen saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmeye çağırdığı Kavcıoğlu ile yükseliş trendinden bir türlü düşmeyen döviz kurlarının son durumunu görüştüğü tahmin ediliyor.








Konuya yakın bir kaynaktan edinilen bilgilere göre Şahap Kavcıoğlu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Ankara’da  Dolar/TL kurunun geçtiğimiz haftadan bu güne kadar devam eden sert yükselişlerinin ardından gerçekleşirken görüşmeyle ilgili detaylar açıklanmadı.

 
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