GÜNDEM
17 Aralık 2022 - 13:20

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: 'Kur Korumalı Mevduat' (KKM) hesaplarında süre uzatıldı!

17 Aralık 2022 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe alındı. Kararda; kur artışına destek olarak gerçekleştirilen Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında sürenin 1 yıl daha uzatıldığı belirtildi.

GÜNDEM
17 Aralık 2022 - 13:20
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Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: 'Kur Korumalı Mevduat' (KKM) hesaplarında süre uzatıldı!


Döviz kuru artışlarına karşı mevduat ve katılma hesaplarının desteklenmesi kararında yapılan değişikliğe ilişkin karar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Kararla, katılma hesaplarının ve para biriminin kur karşılığında korunan Türk Lirası mevduatların vadesi bir yıl uzatıldı.

Kur Korumalı Mevduat' (KKM) hesaplarında süre uzatıldı

SÜRE 31 ARALIK 2023'E KADAR UZATILDI



Yayımlanan Cumhurbaşkanlığı imzalı karara göre mevduat sahibi olan vatandaşlar bugünden başlayıp 31 Aralık 2023 tarihine kadar açtıkları hesaplar ile kur korumalı mevduat desteği işlemlerinden faydalanabilecekleri.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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