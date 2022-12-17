Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: 'Kur Korumalı Mevduat' (KKM) hesaplarında süre uzatıldı!







SÜRE 31 ARALIK 2023'E KADAR UZATILDI







Döviz kuru artışlarına karşı mevduat ve katılma hesaplarının desteklenmesi kararında yapılan değişikliğe ilişkin karar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Kararla, katılma hesaplarının ve para biriminin kur karşılığında korunan Türk Lirası mevduatların vadesi bir yıl uzatıldı.Yayımlanan Cumhurbaşkanlığı imzalı karara göre mevduat sahibi olan vatandaşlar bugünden başlayıp 31 Aralık 2023 tarihine kadar açtıkları hesaplar ile kur korumalı mevduat desteği işlemlerinden faydalanabilecekleri.