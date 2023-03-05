Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Milyonlarca kişinin dikkatine: Artık ücretsiz yapılacak







CUMHURBAŞKANI İMZALADI, BEDAVA OLDU!







Kahramanmaraş depremi sonrasında evleri yıkılan vatandaşlar bir çok yerde konaklamaya başladı. Tüm kapılar vatandaşlara sonuna kadar açıldı. Karar ile tamamen ücretsiz sonucuna varıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlandı. Resmi Gazetede yayınlanan karar nedir? Merak edilen detaylar haberimizde.Ülkemizde Kahramanmaraş depremi sonrasında zorlu bir süreç başlamış bulunmaktadır. Evleri yıkılan vatandaşların veya hasar alan evler nedeniyle evde kalamayan depremzedelerimiz için karar Resmi Gazetede yayımlandı. Depremzede vatandaşlarımız devletin kamu, kurum ve kuruluşlarında konaklamalarının ücretsiz olduğu belirtildi.6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 depremi sonrasında büyük yıkımlar oldu. Yaralar hala sarılmaya devam ederken 40.000'den fazla vatandaşımız hayatını kaybetti. Ağır hasar alan veya yıkılan enkazlardan geriye kalan vatandaşlarımız bu süreçte devlete ait kurumlarda kalabilmektedir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalayarak kararı netleştirdi. Depremzede vatandaşlarımız kamu, kurum, kuruluşlarda ücretsiz kalabilme hakkına sahiptir. Karar an itibariyle Resmi Gazetede yayımlanmış bulunmaktadır.