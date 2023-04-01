Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attı! Yeni asgari ücret belli oldu: Ara zamla maaşlar katlandı! Son günlerde çok sık konuşulan konulardan biri de asgari ücrete yapılacak ara zam ve bayram ikramiye miktarlarıydı. Belli oldu. İşte detaylar...
Asgari ücrete yeni bir zam yapılacak mı? sorularına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yanıt geldi. Son gelen bir habere göre; Cumhurbaşkanı son asgari ücret zammını duyurdu. Emekli maaşlarına gelen zamlar sonrasında gözler asgari ücret zamlarına çevrilmişti. Çok geçmeden beklenilen oldu.
ASGARİ ÜCRETLİLERE YENİ ZAM VAR HABERİ GELDİYapılan açıklama ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘’asgari ücrete ara zam yapılacak ve tarihi belli’’ diye beyanda bulundu. Bu müjdeli haber sonrası ise gözler o tarihe çevrildi. Hangi tarihte zam yapılacağı ise merakla bekleniyor. İşte o çok merak edilen ayrıntılar...
Bilindiği üzere asgari ücret yeni yılda rekor bir zamma imza atarak 8 bin 500 TL olmuştu. Bu rakamın ardından gözler yeni zamlara çevrilmişti. Son günlerde emekli maaşlarına yapılan zam sonrası en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL olmasının ardından asgari ücretliler de zam istedi. Emekliler için belirtilen 7 bin 500TL’lik zam sonrası vatandaşın en çok merak ettiği konu asgari ücret zammı oldu. Brüt asgari ücrette aralık ayı için geçerli olacak rakam 10 bin 8 TL olarak belirlenmişti. Cumhurbaşkanı Ak Parti Genel Başkanı ise asgari ücret için yeni zammın söz konusu olduğunu açıkladı. Yapılan açıklamaya göre asgari ücretin 2023 yılı brüt net maaşına göre 10 bin 086TL olan rakamın yeni düzenleme ile birlikte 11 bin 806 TL olması bekleniyor. Bu güncelleme ise önümüzdeki günlerde maaşlara yansıtılacak.