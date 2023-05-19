Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk'ün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle bir mesaj verdi. Mesajını şu sözlerle açan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün Cumhuriyetimizin kurucusu ve Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadele düzenine gelişinin 104. yıl dönümünün sevinç ve heyecanını yaşıyoruz." dedi.
GÜNDEM
19 Mayıs 2023 - 12:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 19 Mayıs mesajında gençlere destek sözü!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 19 Mayıs mesajında gençlere destek sözü vurgusu vardı. Erdoğan'ın paylaşımında "Ülkemizin geleceğinin simgesi olan Türkiye'nin Yüzyılını inşa ediyoruz. Hayallerini gerçekleştirmeleri için gençlere daha fazla bir destek vereceğiz." ifadeleri yer aldı.
GÜNDEM
19 Mayıs 2023 - 12:23