Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 19 Mayıs mesajında gençlere destek sözü!













"19 MAYIS, DİRENİŞ RUHUNUN YENİDEN CANLANMASIDIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk'ün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle bir mesaj verdi. Mesajını şu sözlerle açan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün Cumhuriyetimizin kurucusu ve Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadele düzenine gelişinin 104. yıl dönümünün sevinç ve heyecanını yaşıyoruz." dedi.Erdoğan mesajının devamında, "19 Mayıs Atatürk, Gençlik ve Spor Bayramı'nın yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye gençliğine armağan etmiş olduğu 19 Mayıs 1919, ecdadımızın güçlü bir inanç ve inançla, zorluklar karşısında dahi imkansız olan direniş ruhunun yeniden dirilişinin bir simgesidir. 19 Mayıs, Türkiye ülkesinin emperyal güçlere karşı birlik ve aynı zamanda beraberlik içinde zulme boyun eğmeyeceğini haykırarak tarihin görmüş olduğu en büyük destanlardan birini yazmaya başladığı gündür. Atalarımızın istiklal ve istikbal uğrundaki kahramanlıklarını gelecek nesillere daha canlı şekilde aktarmak temel misyonumuzdur." ifadelerini kullandı.