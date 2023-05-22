Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 28 Mayıs seçim mesajı: 'Rekor oy alacağız!'













“EVLATLARIMIZIN GELECEĞİ EMANET EDİLMEZ”

14 Mayıs seçimlerinde milyonlarca seçmen oy kullandı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte milletvekillerinin umutları 28. dönem için belirlendi ve cumhurbaşkanlığı seçiminin sonucunda hiçbir adayı gerekli 50+1 oyu alamaması nedeniyle seçim ikinci tura ertelendi. 28 Mayıs'ta sandıklar kurulduğunda ise milyonlarca seçmen oylarını kullanmaya gidecek ve en çok oy alan iki isim arasında seçim yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Millet İttifakı ortak adayı Kılıçdaroğlu, önemli seçimler öncesinde miting ve diğer etkinliklerine devam ediyor. Erdoğan, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, parlamento çoğunluğunun Cumhur İttifakı lehine oy kullandığını belirterek 14 Mayıs'ın sonuçlarını yansıtan ikinci tur oylamayı övdü.Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında şu cümleleri kullandı; - 28 Mayıs'ta sandık başına gidecek tüm kardeşlerimden bu soruları samimiyetle kendilerine sormalarını rica ediyorum. - Seçim öncesi bedava ev vaadinde bulunup depremzedelerimizi evlerinden çıkarmaya çalışanlara saygı duyulacak mı? - Bürokratik ve siyasi hayatında ülkesine hiçbir fayda sağlamayan bir adamdan bu ülke faydalanır mı? - 17-25 Aralık'ta darbe girişiminde FETÖ'cülerle uğraştığını kendi kendine itiraf eden birine güvenebilir misiniz? - Halkın, bölücülere karşı mücadele ettiği meydanlarda 6-8 Ekim olaylarını azmettirenlerin serbest bırakılacağı sözünü vermesini bekleyebilir miyiz? - Muhaliflerini ortadan kaldırmak için şantaj, sindirme, baskı, komplo dahil her yolu meşru olarak görenlerin siyasi ahlakına güvenebilir miyiz? - Bugün dün söylediklerini kara kara konuşan, dün söylediklerini inkar eden, "dolandırıcı" denen, güvenilemeyecek bir insana çocuklarımızın geleceğine güvenmek elbette mümkün değil. "REKOR OYLA SEÇİLECEĞİZ" - Milletimiz gerçekten de 14 Mayıs'ta Cumhur İttifakı'na 323 milletvekili ile meclis çoğunluğunu geçirerek iradesini beyan etmiştir. Başkanlık görevinde yüzde 49,5 oyla 27 milyondan fazla kişi bize destek verdi. İnşallah 28 Mayıs'ı aziz milletimizin iradesi ve desteğiyle rekor bir oyla bitireceğiz.