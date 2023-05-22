14 Mayıs seçimlerinde milyonlarca seçmen oy kullandı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte milletvekillerinin umutları 28. dönem için belirlendi ve cumhurbaşkanlığı seçiminin sonucunda hiçbir adayı gerekli 50+1 oyu alamaması nedeniyle seçim ikinci tura ertelendi. 28 Mayıs'ta sandıklar kurulduğunda ise milyonlarca seçmen oylarını kullanmaya gidecek ve en çok oy alan iki isim arasında seçim yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Millet İttifakı ortak adayı Kılıçdaroğlu, önemli seçimler öncesinde miting ve diğer etkinliklerine devam ediyor. Erdoğan, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, parlamento çoğunluğunun Cumhur İttifakı lehine oy kullandığını belirterek 14 Mayıs'ın sonuçlarını yansıtan ikinci tur oylamayı övdü.
SİYASET
22 Mayıs 2023 - 12:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 28 Mayıs seçim mesajı: 'Rekor oy alacağız!'
Erdoğan, 28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri öncesinde sosyal medya hesaplarından bir açıklama yaptı. Cumhur İttifakı’nın meclis çoğunluğunu elinde tuttuğunu hatırlatan Erdoğan, "İnşallah 28 Mayıs'ı aziz halkımızın iradesi, desteği ve rekor oyla kapatabiliriz." diye konuştu.
SİYASET
22 Mayıs 2023 - 12:22