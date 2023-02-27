Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Adıyaman’da para dağıtması sosyal medyada gündem oldu!







"HAKKINIZI HELAL EDİN"











Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremin en çok etkilediği illerden bir tanesi olan Adıyaman'a gitti. 6 Şubat'ta 7,7 ve 7,6 şiddetinde Maraş depremlerinin vurduğu kentlerden Adıyaman'da vatandaşlarla bir araya gelen Erdoğan, kent genelindeki çalışmaları yakından izledi.MHP lideri Devlet Bahçeli ile bugün Adıyaman'ı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "depremin ilk günlerinde istedikleri işleri yapamadıklarını" belirterek, "helallik" çağrısında bulundu.Erdoğan, kentin AFAD merkezinden ayrılarak Gölbaşı ilçesinde bulunan konteyner sahasına gittikten sonra burada basın toplantısı düzenledi. Konuşmasında, depremin çok geniş bir alanda gerçekleştiğini ve çok sayıda insanı etkilediğini vurgulayarak "Bizim kadar hızlı toparlanabilen bir felaketi dünyanın hiçbir ülkesi ve hiçbir ülkesi yaşamamıştır.. Türkiye deprem, sel, yangın ve terörle zamanımızda yaşadığı tüm felaketlerin izlerini kısa sürede silmeyi başardı." diye konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını tamamladıktan sonra oraya gidenlerin yanına giderek tel örgü arkasında oturan çocukları dinleyip para verdi. Bu anları gösteren anlar ise sosyal medyanın gündeminde yer aldı.